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誠美材總經理還款爭議延燒 外商跨海聲請假扣押

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

誠美材（4960）總經理連巍鐘爭議仍在延燒，港商金石信託公司決定委任律師聲請假扣押，且在15日再度登報呼籲主管機關及聯貸銀行團應注意身為上市公司總經理兼財務長連巍鐘個人還款能力及債信問題，以免影響公司營運及聯貸案。

連巍鐘欠款一事先前曾透過誠美材公司及個人發出聲明澄清，強調港商控其拖欠鉅款為不實指控；但金石信託公司則是出示雙方簽立借款協議書、250萬元美金匯款單的證明，且該筆借款資金是匯入連巍鐘個人銀行帳戶。

金石信託強調，連巍鐘不盡速履行還款義務，竟公開強硬認為並無借款，根本與借款協議不符，毫無誠信，因此，與律師商討後，決定聲請假扣押，主要是為防止連巍鐘脫產。

金石信託公司15日以「誠美材總經理連巍鐘欠鉅款又設質高額股票主管機關不查嗎？」為題再度登報，內容表示，「連巍鐘借鉅款美金250萬元，至今拒不還款，本公司已委任律師跨海聲請假扣押，以免求償無門，捍衛本公司權益」。

金石信託公司登報內容表示，連巍鐘將名下誠美材公司股票近9成設質，呼籲主管機關及聯貸銀行團注意，同時籲請金管會證期局、證交所為保障股東權益，應要向銀行團瞭解聯貸授信案徵審流程，以保障銀行團及投資人權益。

外商登報且委任律師跨海聲請假扣押。（圖截自報紙）
外商登報且委任律師跨海聲請假扣押。（圖截自報紙）

假扣押 股票

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