台股早盤一度跌逾百點 市場關注台積電法說會

台股15日開盤指數為22,757.46點，下跌40.06點，早盤跌逾百點，最低至22,693點。台積電（2330）開盤價1,085元，下跌5元。

群益投顧表示，拜登政府1月14日公布將禁止美國聯網車使用中國大陸與俄羅斯軟硬體，加上美國議員透露川普上任第一天可能簽署近100項行政命令，近期美股與台股震盪幅度恐加大，操作需更加謹慎。台股14日遇半年線強力支撐、跌深反彈上漲309點，但成交量能大降至2,732億元，續攻動能有限，預期近期呈現區間震盪走勢。

留意今日台指期結算；輝達執行長黃仁勳先抵大陸參訪，隨後1月17日抵台參加輝達台灣分公司尾牙，並與輝達合作夥伴進行交流，相關題材可望成為盤面關注焦點。

操作題材可留意：

1.台積電資本支出是法說會關注焦點之一─台積電明（16）日召開法說會，台積電2024年營收高達2.9兆元、年增率超過三成創新高，市場對法說會高度期待。目前投資人關注焦點包括：AI需求程度多強勁、美國潛在關稅與出口禁令等對營運衝擊、AI ASIC對台積電營收貢獻展望等，其中美國廠擴張計畫最新進度等資本支出議題將成為牽動股價的指標之一，相關概念股可留意。

2.黃仁勳旋風將再度襲台─輝達執行長在CES演講宣布與聯發科（2454）合作開發高性能桌面電腦，推出搭載全新GB10超級晶片「Project DIGITS」，有機會創銷售佳績；此外，黃仁勳更表示近期將再公布與聯發科合作新計畫，聯發科與輝達概念股值得留意。

周二（14日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,518.28點，上漲221.16點、漲幅0.52%；S&P500指數上漲0.11%；那斯達克指數下跌0.23%；費半指數上漲0.52%。台積電ADR漲0.04%。

那斯達克綜合指數則連續五個交易日走低。在關鍵通膨數據公布前，投資人不願大手筆押注；輝達（NVIDIA）跌1.1%，蘋果公司（Apple）跌0.5%，2024年12月生產者物價指數（PPI）漲幅低於預期，較11月僅增0.2%。美國時間周三將公布更重要的通膨數據，屆時美國勞工部將公布消費者物價指數數據。

統一投顧整理外電指出，美系大行深入調研，發現AMD及Broadcom釋放出CoWoS-S產能，大約10-20k，主要產品是MI325及Google TPU，這些釋出的產能被Nvidia接走，然後會轉換成CoWoS-L for GB300A。換言之，券商估算「CoWoS總需求不變」，「GB300A chip output 還有upside」，與坊間的傳言大相逕庭。券商認為Nvidia有從AMD，Google TPU取得市占率。

統一投顧認為，本周重點主題在於CPO，Nvidia Rubin GPU會帶動CPO，預估2023-2030年市場從美金8m成長到9.3m。供應鏈中，券商點名台積電、萬潤（6187）、致茂（2360）、上詮（3363）、聯亞光（3081）、全新（2455）；另外，聯發科、世芯（3661）也有在ASIC領域對CPO著墨。

三大法人周二集中市場合計賣超115.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超129.9億元，投信買超44.2億元，自營商（自行買賣）賣超3.7億元，自營商（避險）賣超26.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,654口至14,899口，外資淨空單減少925口至42,434口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少5,074口至15,923口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在24,400點，月賣權最大OI落在22,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.69上升至0.74。VIX指數下降0.42至22.21。外資台指期買權淨金額-0.07億元 ; 賣權淨金額0.33億元。整體選擇權籌碼面偏多。