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法人：台股年前陷入觀望 短線看台積電和黃仁勳

中央社／ 台北15日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股本週上沖下洗，13日大跌523點，14日又強彈309點，市場震盪加劇。法人表示，接下來即將進入春節長假，加上美國候任總統川普（Donald Trump）即將重返白宮，恐帶來不確定性，投資人陷入觀望，預料年前台股將維持震盪整理。

法人表示，台股短線觀察重點先聚焦16日即將登場的台積電法說會，有望捎來好消息；另外AI教主、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計本週訪台，也可望再度掀起旋風，並為台股帶來激勵效果。

週二美國公布去年12月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期，稍微緩和外界對於物價壓力的憂慮，投資人持續消化通膨相關數據，華爾街股市漲跌互見。

道瓊工業指數14日上漲221.16點或0.52%，收在42518.28點；標普500指數微升6.69點或0.11%，收在5842.91點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌43.71點或0.23%，收19044.39點；費城半導體指數揚升25.91點或0.52%，收5045.95點。

個股方面，輝達下跌1.47美元或1.1%，收在131.76美元；特斯拉（Tesla）跌6.95美元或1.72%，收396.36美元；台積電ADR小漲0.09美元或0.04%，收在201.45美元。

台積電 台股

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