台股買盤卡位 押寶台積…AI權值股領軍收復半年線

台股在短線跌深後，隨台積電（2330）法說會在即，壽險等押寶性買盤昨（14）日提前進場卡位，在台積電、鴻海（2317）等AI權值股領軍下，指數跌深反彈，終場勁揚309點、收22,797點，收復半年線、並終結日K線連五黑。

三大法人昨天共賣超台股115.6億元，其中外資賣超129.9億元，連五賣、累計賣超1,297.1億元；投信買超44.2億元，連二買、累計買超79.5億元；自營商賣超29.9億元，連五賣、累計賣超386.3億元。八大公股行庫則買超5.6億元。

外資持續在現貨市場賣超台股，不過在台指期未平倉淨空單部位則減少925口、降為42,434口，股期雙市不同調。

台股14日觀盤重點與後市展望

台股在連四跌、共跌1,162點後，市場出現搶短買盤，帶動台股昨日開高85點，隨後壽險、外資如瑞銀、高盛等證券、以及近年來興起的新興主力新竹科技幫等買盤提前卡位台積電法說行情，催化多頭大為振奮，指數一路走高，終場台積電上漲15元、收1,090元，大盤指數強彈1.3%，不過成交量萎縮至2,812億元，為今年來最低量。

盤面上，19大類股滿堂紅，以塑膠股勁揚5.9%最強勢；千金股也漲多跌少，檔數為16檔不變。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩等表示，台股昨天跌深反彈，能否進一步展開波段反彈行情，關鍵將在明日台積電法說會內容。以目前內外資的看法，台積電今年第1季在輝達AI新品出貨下，營運有望淡季不淡，因AI需求強勁帶動，全年成長幅度有望優於25%。

若台積電法說內容符合或優於預期，將可一掃拜登政府將推行的AI晶片出口配額法案陰霾，台股有機會展開新一波段行情。

台新投顧總經理呂仁傑、統一投顧董事長黎方國則指出，本周來隨融資大減、市場浮額沉澱，加上八大公股行庫、投信等國家隊由賣轉買，代操、中實戶抱股意願轉強，預期行情將有機會在龍年最後幾個交易日「神龍擺尾」。