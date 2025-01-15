快訊

北台愈晚愈濕冷！冷氣團今南下 吳德榮：明後天下探10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

台股買盤卡位 押寶台積…AI權值股領軍收復半年線

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股在短線跌深後，隨台積電（2330）法說會在即，壽險等押寶性買盤昨（14）日提前進場卡位，在台積電、鴻海（2317）等AI權值股領軍下，指數跌深反彈，終場勁揚309點、收22,797點，收復半年線、並終結日K線連五黑。

三大法人昨天共賣超台股115.6億元，其中外資賣超129.9億元，連五賣、累計賣超1,297.1億元；投信買超44.2億元，連二買、累計買超79.5億元；自營商賣超29.9億元，連五賣、累計賣超386.3億元。八大公股行庫則買超5.6億元。

外資持續在現貨市場賣超台股，不過在台指期未平倉淨空單部位則減少925口、降為42,434口，股期雙市不同調。

台股14日觀盤重點與後市展望
台股14日觀盤重點與後市展望

台股在連四跌、共跌1,162點後，市場出現搶短買盤，帶動台股昨日開高85點，隨後壽險、外資如瑞銀、高盛等證券、以及近年來興起的新興主力新竹科技幫等買盤提前卡位台積電法說行情，催化多頭大為振奮，指數一路走高，終場台積電上漲15元、收1,090元，大盤指數強彈1.3%，不過成交量萎縮至2,812億元，為今年來最低量。

盤面上，19大類股滿堂紅，以塑膠股勁揚5.9%最強勢；千金股也漲多跌少，檔數為16檔不變。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩等表示，台股昨天跌深反彈，能否進一步展開波段反彈行情，關鍵將在明日台積電法說會內容。以目前內外資的看法，台積電今年第1季在輝達AI新品出貨下，營運有望淡季不淡，因AI需求強勁帶動，全年成長幅度有望優於25%。

若台積電法說內容符合或優於預期，將可一掃拜登政府將推行的AI晶片出口配額法案陰霾，台股有機會展開新一波段行情。

台新投顧總經理呂仁傑、統一投顧董事長黎方國則指出，本周來隨融資大減、市場浮額沉澱，加上八大公股行庫、投信等國家隊由賣轉買，代操、中實戶抱股意願轉強，預期行情將有機會在龍年最後幾個交易日「神龍擺尾」。

台積電 台股

延伸閱讀

外資連5賣減碼近130億元 電子代工族群遭提款

股匯雙漲 新台幣大升1.48角重返32字頭

台積電美廠上軌道關鍵！美國退伍軍人扮要角 「美國製造」有紀律

00878、0056…2025年高息ETF繼續抱 錯過00919現在買來得及？2優勢穩穩存

相關新聞

台股買盤卡位 押寶台積…AI權值股領軍收復半年線

台股在短線跌深後，隨台積電法說會在即，壽險等押寶性買盤昨（14）日提前進場卡位，在台積電、鴻海等AI權值股領軍下，指數跌...

定期定額投資 台積居冠

證交所統計2024年12月券商端定期定額投資金額達157.33億元，再創單月新高。其中，前十大定額定額受歡迎個股、ETF...

元大原油反1暫停融資券

近期國際油價飆升，原油相關ETF波動加大，期元大S&P原油反1 ETF（00673R）股價跌跌不休。證交所宣布，期元大S...

外資連5賣減碼近130億元 電子代工族群遭提款

台股今天上漲309.19點，收在最高22797.52點，站回半年線，外資及陸資賣超新台幣129.95億元，連續5個交易日...

展望今年投資風向 外銀：股票表現有望優於債券

展望2025年投資，外銀陸續出爐今年投資看法，普遍認為股市優於債市，股票配比可以相對高，並持續看好人工智慧（AI）帶動科...

2024年券商獲利亮眼 未成年子女開證券戶成風潮

2024年的前五大券商獲利達513.84億元，較2023年大幅成長五成，其中，2024年獲利年增率黑馬國泰證達98%，幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。