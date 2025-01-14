快訊

國民黨擬大砍業務費剩1元 數發部警告影響資安：衝擊公眾利益

這兩張卡發威！玉山銀再奪11月發卡王 中信銀、永豐銀分居二、三名

外資連5賣減碼近130億元 電子代工族群遭提款

中央社／ 台北14日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今天上漲309.19點，收在最高22797.52點，站回半年線，外資及陸資賣超新台幣129.95億元，連續5個交易日賣超，主要調節電子代工族群，賣超泰金寶1.74萬張最多，其次為廣達1.69萬張。

三大法人今天合計賣超111.97億元，其中，自營商賣超29.98億元，投信買超47.96億元，外資及陸資賣超129.95億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪表示，去年12月開始股市一直籠罩在美國總統當選人川普就任後，可能引發關稅戰和通膨的疑慮，對經濟造成一定壓力；雖然美股跌深後止穩，但還沒出現強勁反彈，台股表現空間自然不大。

蔡明翰說，晶圓代工廠台積電將於16日召開法人說明會，接下來美股將公布財報，基本面沒有太大疑慮，然而全世界都把川普20日就任看作是「未爆彈」，加上農曆年封關倒數，台股持續橫向整理，等到川普上任後，不確定因素消除，台股農曆年後補漲機率較高。

觀察外資賣超排行榜，前5名皆是電子代工族群，榜首泰金寶-DR為1.74萬張，第2名廣達1.69萬張，第3名鴻海1.2萬張，第4名金寶7446張，第5名英業達6327張。

外資賣超第6至10名依序為元大台灣50（0050）、大同、長榮航、元大台灣價值高息（00940）、緯創。

投信今天主要布局金融及航運股，買超前10名依序為凱基金、中信金、群益證、長榮航、華南金、玉山金、上海商銀、聯電、裕民、兆豐金。

台股 泰金寶

延伸閱讀

一尊破4千元！陸瘋買「川普盤腳佛像」 雕塑家曝規劃：正設計馬斯克像

今日格陵蘭、明日斯瓦巴？川普開啟強權競逐北極

商界紛向川普示好 祖克柏動作頻頻…曾被嗆「關到死」今受邀就職典禮

美國人救了他！川普涉推翻2020大選調查曝光 特檢：沒當選即可定罪

相關新聞

外資連5賣減碼近130億元 電子代工族群遭提款

台股今天上漲309.19點，收在最高22797.52點，站回半年線，外資及陸資賣超新台幣129.95億元，連續5個交易日...

展望今年投資風向 外銀：股票表現有望優於債券

展望2025年投資，外銀陸續出爐今年投資看法，普遍認為股市優於債市，股票配比可以相對高，並持續看好人工智慧（AI）帶動科...

2024年券商獲利亮眼 未成年子女開證券戶成風潮

2024年的前五大券商獲利達513.84億元，較2023年大幅成長五成，其中，2024年獲利年增率黑馬國泰證達98%，幾...

台股春節封關幾天？1/27到1/31休市五天 2/8補上班不交易

因應農曆除夕暨農曆春節，臺灣證券交易所公布，2025年1月27日至1月31日證券市場休市五天，並於2月8日（星期六）補行...

外資賣超129億元…泰金寶遭大賣 但竟大買這類股

台股14日以22,797.52點收盤，上漲309.19點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超129.95億元，統計外資買...

證交所：台股春節1/27起休市5天 2/8補班日不交易

春節連假將至，證交所今天公告，27日至31日證券市場休市5天，2月8日（星期六）補行上班，但不交易也不交割

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。