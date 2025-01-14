外資連5賣減碼近130億元 電子代工族群遭提款

台股今天上漲309.19點，收在最高22797.52點，站回半年線，外資及陸資賣超新台幣129.95億元，連續5個交易日賣超，主要調節電子代工族群，賣超泰金寶1.74萬張最多，其次為廣達1.69萬張。

三大法人今天合計賣超111.97億元，其中，自營商賣超29.98億元，投信買超47.96億元，外資及陸資賣超129.95億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪表示，去年12月開始股市一直籠罩在美國總統當選人川普就任後，可能引發關稅戰和通膨的疑慮，對經濟造成一定壓力；雖然美股跌深後止穩，但還沒出現強勁反彈，台股表現空間自然不大。

蔡明翰說，晶圓代工廠台積電將於16日召開法人說明會，接下來美股將公布財報，基本面沒有太大疑慮，然而全世界都把川普20日就任看作是「未爆彈」，加上農曆年封關倒數，台股持續橫向整理，等到川普上任後，不確定因素消除，台股農曆年後補漲機率較高。

觀察外資賣超排行榜，前5名皆是電子代工族群，榜首泰金寶-DR為1.74萬張，第2名廣達1.69萬張，第3名鴻海1.2萬張，第4名金寶7446張，第5名英業達6327張。

外資賣超第6至10名依序為元大台灣50（0050）、大同、長榮航、元大台灣價值高息（00940）、緯創。

投信今天主要布局金融及航運股，買超前10名依序為凱基金、中信金、群益證、長榮航、華南金、玉山金、上海商銀、聯電、裕民、兆豐金。