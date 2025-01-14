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元大原油反1暫停融資券

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

近期國際油價飆升，原油相關ETF波動加大，期元大S&P原油反1 ETF（00673R）股價跌跌不休。證交所宣布，期元大S&P原油反1 ETF自今（15）日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，但了結融資融券交易，不受此限。

美國擴大對俄羅斯石油制裁，市場預期將迫使印度和中國大陸的買家尋求其他供應，國際油價連日大漲，觸及五個月來高點，對塑化等原物料股出現利差上漲行情，但原油ETF的反向商品則逆勢下挫。期元大S&P原油反1 ETF昨天股價持續走低，盤中最低達6.6元，終場下跌0.01元收6.63元，改寫歷史新低價紀錄。

期元大S&P原油反1自15日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易。

ETF 元大 大S

延伸閱讀

證交所：00673R 15日起暫停融資券及當沖交易

00673R 價格破底 15日起暫停融資融券交易、有價證券借貸及當沖交易

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