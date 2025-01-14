定期定額投資 台積居冠

證交所統計2024年12月券商端定期定額投資金額達157.33億元，再創單月新高。其中，前十大定額定額受歡迎個股、ETF名單穩如泰山，僅部分名次異動，個股由台積電（2330）蟬聯冠軍寶座，且上升至9.43萬戶；ETF則由國泰永續高股息（00878）上升至30.7萬戶持續稱冠。

台股去年12月表現亮麗，再度站上23,000點，吸引資金回籠，連帶定期定額的投資人意願也大幅上升。

統計12月個股定期定額前十名，台積電單月成長3,215戶，增至9.43萬戶，月增幅達3.5%，穩居最受投資人定期定額喜愛個股。

前十名個股相較前一月都是「老面孔」，僅中信金擠下第一金，晉升第五名，第一金變成第六名的排名變化，其他八檔名次均相同。

個股前十名中，僅三檔科技股，分別是台積電、鴻海1.83萬戶、中華電1.46萬戶，其餘七檔均為金控股，依序為兆豐金3.14萬戶、玉山金2.93萬戶、中信金1.66萬戶、第一金1.61萬戶、合庫金1.55萬戶、富邦金1.3萬戶、台新金1.1萬戶。

再看ETF方面，前十名亦為「老面孔」，當中的變化是元大台灣50 ETF受惠於台股強勁，戶數增加至27.68萬戶，攀升至第二，元大高股息ETF則呈現戶數下降，但仍以27萬戶排名第三。

名列前十大定期定額ETF名單的高股息ETF中，僅國泰永續高股息ETF不受降息潮影響，單月戶數逆勢增加4,604戶，達30.79萬戶。

此外，定期定額戶數排名第四、第五的ETF，分別是富邦台50ETF的26.7萬戶、群益台灣精選高息ETF的12.23萬戶。第六至第十名依序為元大台灣高息低波、復華台灣科技優息、富邦公司治理、國泰台灣5G+、元大臺灣ESG永續。