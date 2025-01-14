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2024年券商獲利亮眼 未成年子女開證券戶成風潮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所。圖／聯合報系資料照片
證交所。圖／聯合報系資料照片

2024年的前五大券商獲利達513.84億元，較2023年大幅成長五成，其中，2024年獲利年增率黑馬國泰證達98%，幾乎比前一年賺近一倍。國泰證券不僅獲利衝出一線，也於2024年客戶數突破200萬，年度開戶數也極為亮麗，年成長25%，較全市場成長率明顯增加。

臺灣證券交易所統計至2024年12月底投資人累計開戶數達到1,321.6萬人，全年增加70.38萬人，兩項數字皆創歷史新高。觀察證交所公布投資人開戶數的年齡層分布，2024年新增開戶數最多為20至30歲，增加12萬1,256戶；緊接著是0至19歲，新增10萬9,171戶，顯示年輕股民積極投入股市。目前正值即將進入學期末的寒假時節，大多數父母親也多會趁這段時間為家中未成年子女進行開立證券戶，為孩子們長遠的投資理財做好布局。

目前國內證券商線上開戶已相當成熟，只要在搜尋引擎上打上關鍵字「證券開戶」，就立刻有「宅家輕鬆投資」、 「免開銀行戶」、「台美股證券戶最快五分鐘」 、「線上開戶免出門，布局台/美股」，顯示主管機關在積極推廣普惠金融政策時，國內金融業者也為提供投資人更加便捷的開戶作業，所提供各項安全便利的開戶服務，不過，這些便捷服務仍是針對「一般已經成年的投資人」，若是未成年投資人，希望能在投資道路搶得起跑先機，就要把握寒假時機。

國泰

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