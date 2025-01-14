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外資賣超129億元…泰金寶遭大賣 但竟大買這類股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股14日以22,797.52點收盤，上漲309.19點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超129.95億元，統計外資買賣超個股發現，賣超最高的是泰金寶-DR（9105）、廣達（2382）及鴻海也遭外資大賣，但金融股則是獲得外資買盤青睞，外資買超前十名中竟有5檔是金融股，買超凱基金12,606張最多。

台股止跌反彈，早盤以22,573.96點開出，終場收在14日的最高點，漲幅1.37%，三大法人賣超111.97億元，包括外資賣超129.95億元，投信買超47.95億元，自營商賣超（合計）29.98億元，其中自營商（自行買賣）賣超3.78億元，自營商（避險）賣超26.19億元。

台股連續4個交易日下跌後出現反彈，台積電成為領軍指標，終場收在1,090元，漲幅1.4%，鴻海收復年線，以174.5元收盤，台積電上漲帶動概念股的表現，穎崴上漲7.96%，以1,220元收盤。

各類股中， 塑膠股漲幅5.98%居各類股之冠，由台塑領漲，終場收在34.95元，漲幅8.03%，南亞漲幅6.09%，收在30.45元，台化也大漲6.65%，收在27.25元，國喬、聯成、華夏等也是上漲表現。

統計外資買超前十大個股依序是凱基金、聯電、新光金、陽明、中信金、玉山金、群創、華航、台塑、第一金等；外資買超前十名中， 金融股占5檔，凱基金居外資買超冠軍，其次是買超聯電10,642張。

外資買超前十名中，傳產股進檔3檔，其中，買超陽明7,236張；買超華航5,113張；買超台塑3,973張；另外，南亞及台化也都獲得外資買超。

統計外資賣超前十大個股依序是泰金寶-DR、廣達、鴻海、金寶、英業達、元大台灣50（0050）、大同、長榮航、元大台灣價值高息（00940）、緯創等；外資賣超泰金寶-DR達17,445張，居外資賣超冠軍，其次是賣超廣達16,912張，賣超鴻海12,068張。

外資 泰金寶

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