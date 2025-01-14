市場反覆消化不確定性 美股淨流入持續增溫

市場反覆消化美國新任總統上任可能帶來不確定性，全球股市漲跌互見。回顧全球股票型基金資金流向，統計自2025年1月2日至今年1月8日止，美股基金淨流入112.35億美元、持續居冠，少數流入歐非中東，拉丁美洲由淨流出轉正，其他股市則均呈現淨流出。

安聯投信表示，國際消息好壞參半，歐美股市持續整理。1月10日美國股市呈現明顯下跌，抵銷了道瓊、標普500和那斯達克指數年初至今的漲幅。儘管勞動市場表現出色，這反而讓投資人感到憂慮，強勁就業數據可能會打亂聯準會降息的時程規劃。這個情況也導致美國公債殖利率走高。

安聯投信表示，市場對川普回歸白宮的潛在風險感到擔憂，美國總統當選人川普也持續發出各項驚人之語，加上其在美國優先政策、國際關係及能源政策上的強硬立場，使得投資人對市場走向保持高度警戒。市場正審慎評估政治風險所帶來的不確定性。然而在這波震盪中，資金持續輪動，傳統能源板塊展現韌性，顯示在地緣政治緊張及供需結構改變下，呼應川普在選舉時所提關於能源的政策方向。同時，人工智慧相關產業儘管受到大盤拖累，但基本面維持穩健，顯示科技創新仍是長期投資主軸。

根據最新製造業數據，美國去年12月ISM指數持續改善。ISM製造業指數由48.4回升至49.3，服務業指數由52.1進一步上升至54.1，雙雙優於預期。美國去年12月ADP新增就業人數12.2萬人，為四個月來最低，薪資成長進一步降溫。

在亞洲部分，安聯投信表示，日本央行總裁在2025年的首次公開演說中表示，若經濟持續改善，將會 上調基準利率。另外，日本央行前審議委員櫻井真認為，由於川普的政策尚不確定，該行等到3月再升息的機率上升。日本勞動組合總連合會日前宣布，2025年春鬥的加薪幅度目標同2024年的5%以上。 日本2024年春鬥加薪幅度為5.10%、是1991年加薪幅度5.66%以來首度衝破5%大關、創33年來最大加薪幅度。

日本經濟正展現走出通縮的明顯跡象，連續兩年春鬥達到或瞄準5%以上的加薪水準，加上日本央行釋出升息訊號，都反映經濟正常化進程逐步展開。不過，央行對升息時程仍持審慎態度，主要考量川普潛在當選帶來的政策不確定性，以及需要更多數據確認經濟改善的持續性。投資策略上，日本股市有望受惠於工資上漲推動的內需成長，尤其金融、零售等內需型產業值得關注，但考慮到升息預期可能推升日圓，建議投資人在匯率避險上更加謹慎，採取多元資產布局策略因應市場波動。

展望後市，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，2025年初全球市場正面臨多重挑戰與機遇。從資金流向觀察，美股基金持續獲得青睞，但市場情緒已趨謹慎。一方面，美國經濟基本面維持韌性，製造業與服務業指數雙雙優於預期，就業市場保持穩健；然而這些利多反而成為聯準會降息進程的絆腳石，加上川普可能重返白宮帶來的政策不確定性，使得市場波動加劇。在此環境下，傳統能源產業受惠於地緣政治張力展現抗震性，而人工智慧科技產業儘管短期受到市場震盪影響，但長期成長動能未減。

莊凱倫表示，值得關注的是，日本經濟正逐步擺脫通縮困境，連續兩年的大幅加薪反映出結構性改變，為日本央行貨幣政策正常化鋪路。然而，考量到全球政經局勢的不確定性，央行可能採取更為謹慎的升息步調。建議投資人在當前環境下，維持多元化配置策略，關注受惠於日本內需成長的產業，並適度布局具備長期競爭優勢的科技創新領域，同時做好匯率風險管理，以因應市場波動。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，市場面臨全球政經局勢的多重變數。首先，美國就業數據強勁延遲降息預期，加上川普重返白宮可能帶來的政策不確定性，使外資態度趨於保守。然而，台股仍具備幾個關鍵優勢：AI相關產業持續展現成長動能，台灣在全球高階製程的領先地位提供了重要支撐。此外，日本擺脫通縮、帶動亞洲經濟正常化，也為台股帶來區域性支持。