把握CES機會財 「這主題」爆發力更勝美股大盤和科技股

美國當選總統川普考慮宣布「國家經濟緊急狀態」，擬推行大範圍關稅計畫，隨著就職日的逼近，市場情緒脆弱，最新Fed會議紀錄透露偏鷹訊號，近期美股指數漲跌互見。輝達執行長黃仁勳在美國消費性電子展（CES）上特別點出機器人、自駕車、RTX 50系列顯示卡與最新超級電腦Project DIGITS等，其中超級電腦裡面的晶片GB10，是與台廠知名AI供應鏈合作設計的晶片，在2024年素有美股多頭總司令的輝達（NVIDIA）股價在2025年開年之後再度創下歷史新高，究竟CES展將為美股帶來哪些商機？除了科技股還有哪些值得留意的投資機會？

野村美國創新研發龍頭ETF（00971）經理人林怡君表示，AI科技股正夯，同步帶旺美股主要指數，根據統計近兩次美國CES展後美股往往迎來一波短線行情。以S&P 500指數為例，近兩次CES展後一周、一個月與三個月平均表現分別達+2.42%、+7.25%與+8.90%，表現不俗；若進一步觀察科技股為主的NASDAQ指數，上述期間平均表現分別為+3.67%、+12.10%與+13.32%，表現比一般大盤更出色。

若進一步聚焦各產業的創新領頭羊、以彭博研發龍頭指數為代表，近二次CES展後一周、一個月與三個月平均表現分別達+3.82%、+13.29%與+16.85%，相對S&P 500指數與NASDAQ指數更具爆發力。林怡君提醒，實際操作將依投資團隊決策而定，過往分析僅供參考，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數，指數報酬亦不代表基金績效表現。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，展望2025年，美國進入降息循環，從經濟數據來看，服務業依舊穩健，製造業回暖，新訂單減去客戶庫存持續走揚，有利美股後續動能，CES展也點燃投資人熱情，推高股市。在沒有迫在眉睫的經濟衰退、聯準會降息有利於軟著陸，倘若通膨沒有向上，風險資產將有進一步上漲的潛力，美股有望迎來另一個強勁年，因此有意參與美股向上行情的投資人，不妨把握年初布局的好時機。

張繼文進一步分析指出，根據統計，1月收紅往往是全球股市年內循環的常態，多頭動能往往能持續3-6個月，因此有意參與美股向上行情的投資人，不妨把握年初布局好時機。川普2024年11月勝選以來，表現最佳的類股依然為資訊科技及非必需消費品等成長股，顯示市場對川普推動親商政策抱有高度期待，成長股行情可望在川普2.0任期延續。

川普競選期間與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）高調幫川普助選，預期川普重返白宮後，將放寬特斯拉相關的業務法令規範例如自動駕駛等，有助獲利提升，進一步對創新研發的巨頭企業帶來有利的表現及營運發展、進而嘉惠股價表現。然而張繼文也提醒，川普執政風格鮮明且政策變數大，出乎意料的新政措施可能增添市場波動性；然而美股長期向上趨勢不變，投資人不妨從1-2月開始分批布局，若遇盤勢震盪時更可考慮加碼，甫於1月9日正式掛牌的野村美國創新研發龍頭ETF，便是全台首檔聚焦在「研發龍頭」的美股ETF，亦即個股研發費用須連續三年均正成長、且研發占銷售額比率須在前90%等標準，可謂全台首檔「會進化」的美股ETF，更可望追求比美股大盤更具爆發力的成長動能。投資人不妨從1月開始分批佈局，若遇盤勢震盪時更可考慮加碼。野村美國創新研發龍頭ETF所追蹤的彭博研發龍頭指數，便是全台首檔聚焦在市值前50大「研發龍頭」的美股ETF，亦即個股研發費用須連續3年均正成長、且研發占銷售額比率須在前90%等標準。

彭博研發龍頭指數擁三大優勢「創新」、「研發龍頭」與「會進化」，是全台首檔「會進化」的美股ETF，更可望追求比美股大盤更具爆發力的成長動能。對於想參與美股多頭的投資人，不妨視己身風險承受度，透過00971野村美國創新研發龍頭ETF來追蹤美國研發龍頭的長期表現潛力，投資未來各產業創新發展，參與這股大趨勢，掌握一籃子創新龍頭股的長線行情，而目前已投資美股、抑或是滿手AI科技題材的投資人，亦可配置這類聚焦研發龍頭的ETF來增加其他美國產業先鋒的布局，不但有助於分散投組、避免過度集中，同時也透過聚焦研發先鋒擴大潛在的投資利基。

投資人應注意單一國家ETF波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置或長期投資而投資單一產業ETF時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。