快訊

柯文哲遭羈押 徐巧芯透露親密人士揭算盤：賴清德開心死了

美國人救了他！川普涉推翻2020大選調查曝光 特檢：沒當選即可定罪

麥當勞少女輕生疑遭性侵 母親今現身士檢一言不發

康和證券攜手美帥化學 簽約啟動上市櫃輔導計畫

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
:康和證券攜手美帥化學，簽約啟動上市櫃輔導計畫--康和證券董事長鄭大宇(左四)、美帥化學董事長沈詠盛（右二）、康和證券承銷部副總呂素玲(左三)美帥化學副總羅璇(右一)。（康和證券/提供）
:康和證券攜手美帥化學，簽約啟動上市櫃輔導計畫--康和證券董事長鄭大宇(左四)、美帥化學董事長沈詠盛（右二）、康和證券承銷部副總呂素玲(左三)美帥化學副總羅璇(右一)。（康和證券/提供）

美帥化學承載半世紀經驗，拓展美妝未來，同步攜手台灣美研院引領全球美妝市場。康和證券看好美帥化學穏居時尚藝術製造化妝品市場領導地位，為國內第一家榮獲國家磐石獎的化妝品設計加工製造商，1月13日開春吉日舉行股票上市櫃輔導合約簽約儀式，讓國內上市櫃市場有望再添新兵。

美帥化學1977年於台灣成立，一直以來，美帥秉持創辦人沈木泉先生「堅持品質、不斷創新」的理念，從配方開發、品質控制、製造流程暨安全性到包裝設計的不斷提升創新，以世界最先進的標準自我要求，造就美帥在化妝品設計加工製造(ODM)領域眾多「第一」的紀錄，透過不斷的精進發展，終成彩妝品界創意品質權威並贏得國內外知名品牌信賴配合。為繼續推動彩妝、保養和休閑生活的結合，美帥於2023年創立臺灣美研院美妝博物館，透過美帥領先世界的獨家藝術化工藝與客製化體驗，希望藉由這個感性且知性的平台，為人類創造更美，更健康的未來。

康和證券（6016）董事長鄭大宇表示，很開心能夠與美帥化學簽約啟動上市櫃輔導計畫，快時尚與美健康確實是很好的切入點，未來國內上市櫃市場有望再添新的生力軍。美帥化學董事長沈詠盛先生也指出，啟動股票上市櫃計畫能讓公司體質更加強健，提升企業國際知名度及財務透明度，俾利美帥公司朝下一個階段成長目標邁進。

美帥化學有多項第一榮耀：台灣第一家榮獲國家磐石獎的化妝品ODM製造商、台灣第一批以五項化妝品劑型，通過衛福部GMP符合性檢查的化妝品製造商、台灣第一家堅持以ODM為主的化妝品製造商、台灣第一家擁有由SGS輔導成立自主檢驗室的化妝品ODM製造商、台灣第一家大規模外銷彩妝品到美國的ODM製造商、台灣第一批榮列在美國食品藥物管理局(FDA)綠色名單的製造商、台灣第一家以4D造型粉為法國、美國及日本知名集團的專櫃品牌量身訂製年度專案限量品與 台灣第一家為國際知名香水品牌ODM香水膏的製造商等多項榮耀。

美帥化學在未來會持續深耕為國內外品牌設計加工(ODM)製造外, 同時會以臺灣美研院平台推展各私有品牌及做為美及健康的平台。美帥化學深耕化妝品產業近五十年,鑑於國人普遍崇尚歐美化妝品品牌，美帥化學希望透過臺灣美研院，讓消費者認識本土化妝品製造業在品質上已達世界第一流，並進一步提升對本土品牌的支持。同時，美帥化學也希望藉由嶄新美的議題規劃，結合產學合作，推動關懷女性身心與自我健康保健的議題，期望透過工作、生活與衛教推廣公益事業的結合，打造新的美麗健康產業，創造更多就業機會，並引導企業品牌提升社會責任意識，為社會帶來更美好、健康的未來。

台灣資本市場在國際能見度持續提升，透過此一平台，除有助美帥化學股份有限公司引入市場多元且長期、穩定資金及多方優秀人才加入，藉主管機關對企業的監理及資訊透明度要求，亦有利持續檢視、優化管理效能，讓美帥公司在面向顏值經濟新世代時，更具有產業競爭優勢，期能全面深化及擴大與國際美妝品牌互動合作及階段性的投資。

董事長沈詠盛表示：「我們希望將台灣的美妝實力推向世界舞台，讓全世界都認識台灣的美。未來，美帥化學將持續投資研發，打造一個充滿創新活力、永續發展的美妝企業。我們相信，透過我們的努力，將能為全球消費者帶來更多美麗與驚喜。」

ODM 美國

延伸閱讀

趕支援途中遇11車重大車禍 國1路竹段2死搶救慘況曝光

車流回堵逾5公里…國1南下路竹路段半小時2事故 強鹼外洩全線仍封閉

遠百樂觀春節檔買氣

化妝品能淡化皺紋？ 皮膚科醫：是暫時性、老化不可逆

相關新聞

台股上漲309點 三大法人賣超111億元

台股14日止跌反彈，收在22,797.52點，上漲309.19點，漲幅1.37%，成交量僅2,732.06億元，三大法人...

水泥、塑膠、鋼鐵公司股價紛紛跌破歷史新低…抄底？投資者日記：跌多深漲多高我「一概不碰」

先說我的結論是：「景氣循環股無論跌多深、漲多高，我是一概不碰不介入的。」

台股上漲309點收22797點 台積電收1090元、上漲15元

台股14日反彈，早盤以22,573.96點開出，終場收22,797.52點，上漲309.19點，漲幅1.37%，成交量2...

黃仁勳旋風再起 AI概念股先慶賀迎接

撼動全球AI發展的輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（14）日飛抵台灣參加17日輝達台灣分公司尾牙，這次他並沒有搭乘私人專機...

證交所：00673R 15日起暫停融資券及當沖交易

國際油價攀高，元大投信旗下期元大S&P原油反1 ETF（00673R）淨值下跌，證交所今天公告，00673R自15日起暫...

台積電反彈！3檔概念股飆漲停 台特化、雍智齊創天價

台積電ADR周一（13日）大跌3.4%，收在201.36美元，外資更是賣超15,740張，連五賣，不過，14日股價止跌反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。