康和證券攜手美帥化學 簽約啟動上市櫃輔導計畫

近年來新興發展中國家經濟展迅速，人們消費能力不斷提升，對化妝品需求也逐漸擴大，康和證券看好美帥化學穩居時尚藝術製造化妝品市場領導地位，為國內第一家榮獲國家磐石獎的化妝品設計加工製造商，二者舉行股票上市櫃輔導合約簽約儀式，讓台股有望再添新兵。

美帥化學1977年於台灣成立，一直以來，秉持「堅持品質、不斷創新」的理念，從配方開發、品質控制、製造流程暨安全性到包裝設計的不斷提升創新，以世界最先進的標準自我要求，造就美帥在化妝品設計加工製造（ODM）領域眾多「第一」的紀錄，並於2023年創立臺灣美研院美妝博物館，透過領先世界的獨家藝術化工藝與客製化體驗，希望藉由這個感性且知性的平台，為人類創造更美，更健康的未來。

康和證券（6016）董事長鄭大宇表示，很開心能夠與美帥化學簽約啟動上市櫃輔導計畫，快時尚與美健康確實是很好的切入點，未來國內上市櫃市場有望再添新的生力軍。美帥化學董事長沈詠盛先生也指出，啟動股票上市櫃計畫能讓公司體質更加強健，提升企業國際知名度及財務透明度，俾利美帥公司朝下一個階段成長目標邁進。

美帥化學有多項第一之榮耀，包括台灣第一家榮獲國家磐石獎的化妝品ODM製造商、台灣第一批以五項化妝品劑型，通過衛福部GMP符合性檢查的化妝品製造商、台灣第一家堅持以ODM為主的化妝品製造商、台灣第一家擁有由SGS輔導成立自主檢驗室的化妝品ODM製造商、台灣第一家大規模外銷彩妝品到美國的ODM製造商、台灣第一批榮列在美國食品藥物管理局（FDA）綠色名單的製造商、台灣第一家以4D造型粉為法國、美國及日本知名集團的專櫃品牌量身訂製年度專案限量品與台灣第一家為國際知名香水品牌ODM香水膏的製造商等多項榮耀。