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台股上漲309點 三大法人賣超111億元
台股14日止跌反彈，收在22,797.52點，上漲309.19點，漲幅1.37%，成交量僅2,732.06億元，三大法人賣超111.97億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超129.95億元，投信買超47.95億元，自營商賣超（合計）29.98億元，其中自營商（自行買賣）賣超3.78億元，自營商（避險）賣超26.19億元。
在連續下跌4天後，台股出現反彈，台積電（2330）收1,090元，漲幅1.4%，鴻海（2317）收174.5元，回至年線之上。台積電概念股中，台特化（4772）、雍智科技（6683）、世禾（3551）都衝上漲停，其中台特化、雍智科技並刷下歷史新高。IC測試介面族群14日股價表現強勢，除雍智科技漲停，穎崴（6515）上漲近8%，旺矽（6223）、精測（6510）都有超過4%的漲幅。塑化股上演大逆襲，台塑（1301）大漲8%，台化（1326）、南亞（1303）漲幅逾6%，國喬（1312）、聯成（1313）上漲逾4%。
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