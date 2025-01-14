水泥、塑膠、鋼鐵公司股價紛紛跌破歷史新低…抄底？投資者日記：跌多深漲多高我「一概不碰」

2025年初水泥、塑膠、鋼鐵公司股價紛紛跌破歷史新低，市場又開始討論起該不該進場抄底。先說我的結論是：「景氣循環股無論跌多深、漲多高，我是一概不碰不介入的。」

這些景氣循環股有兩大特性：其一是他們的產品是依照國際原物料價格販售，對自己的產品沒有訂價權。其二他們產品並沒有差異性，其他國家也有許多企業生產同質產品，產業競爭非常激烈。因為無訂價權加上競爭激烈，缺乏長期競爭優勢，所以獲利必然忽高忽低不穩定。供不應求時，一榮俱榮；供過於求時，一損皆損，不是長期投資的標的。過去一些只要買進一百張X鋼、X泥、X化鎖進保險箱，就可以安穩退休，都是有欠考慮的觀點和說法。近幾年又出現存幾百張金融股就可以安穩退休，也是重蹈覆轍的謬誤。

就拿蛋農和茶葉蛋商店舉例，蛋農生產雞蛋只能用市場公定的批發價出售給盤商。今天雞蛋批發價一斤50元，雞未生蛋無蛋可賣；明天雞蛋批發價一斤30元，雞生太多蛋，只好含淚賤賣。影響批發價的因素有：禽流感、開放進口國外雞蛋....，太多太複雜，都非蛋農可以掌握。但是茶葉蛋商店把雞蛋加工成茶葉蛋之後就不同，可以自己決定販售價格，跳脫雞蛋批發價格循環的框架。

昨天雞蛋批發價一斤30元，一顆茶葉蛋賣10元；今天雞蛋批發價一斤50元，一顆茶葉蛋可以賣13元；明天雞蛋批發價一斤回跌至40元，但是一顆茶葉蛋還是賣13元不必跟著降價。甚至還可以加入獨門香料，做出「阿婆茶葉蛋」品牌，產生附加價值。能否具備定價權，長此以往便注定茶葉蛋商店的毛利率、營利率和淨利率必然優於蛋農，投資茶葉蛋商店的勝率較高，所以我們該投資的是茶葉蛋商店，而不是蛋農。

巴菲特說過：「我們應該要把注意力集中在可以輕鬆跨過的一英尺障礙，而不是非要尋求跨越七英尺障礙的能力。」影響景氣循環股公司營運的變數太多，需要了解的產業知識太複雜，實在難以將其納入能力圈，也沒有必要培養跨越七英尺障礙的能力去以身犯險。散戶往往是產業資訊的最後接收者，最不適合投資的就是景氣循環股，但散戶最愛投資的也是景氣循環股，每個人都自以為可以掌握景氣變化，企圖從中大撈一筆，但結果往往不是被套在景氣高點，就是買在半山腰越買越便宜，對這些人我也只能說自求多福。

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