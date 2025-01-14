台股上漲309點收22797點 台積電收1090元、上漲15元

台股14日反彈，早盤以22,573.96點開出，終場收22,797.52點，上漲309.19點，漲幅1.37%，成交量2,732.1億元。櫃買則收245.5點，上漲3.15點。台積電（2330）終場收1,090元，上漲15元。

盤面上以類股來看，塑膠、居家生活、運動休閒、汽車工業、油電燃氣、鋼鐵、數位雲端、玻陶、網通、綠能環保、電子零組件等表現較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、聯鈞（3450）、達邁（3645）、智邦（2345）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、緯穎（6669）、金像電（2368）、波若威（3163）、台光電（2383）、欣銓（3264）、長榮（2603）、和椿（6215）等。

而量大下跌的則有，廣達（2382）、華星光（4979）、興能高（6558）、亞光（3019）、眾達-KY（4977）、弘塑（3131）、AES-KY（6781）、日月光投控（3711）等。

統一投顧表示，美國新任總統川普即將於元月20日上任，加上農曆年節逼近，受不確定因素影響，壓抑市場氛圍，台股漲多拉回、加上周三適逢台指期結算，外資期貨空單高達4萬口之上，上半周指數遭壓抑，另外本周四台積電法說及尚有黃仁勳來台、科技大廠尾牙行情，皆有利多方輪動。目前台股技術面型態，KD及RSI死亡交叉， 短線靜待整理，後續仍須觀察外資期貨空單及成交量變化。

另外，操作上建議逢低分批布局，並汰弱留強，選股不選市。選股方向上以紡織鞋材、航空航太軍工、汽車零組件、AI概念、消費電子新品及高殖利率的營建及壽險等族群為主。