黃仁勳旋風再起 AI概念股先慶賀迎接

撼動全球AI發展的輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（14）日飛抵台灣參加17日輝達台灣分公司尾牙，這次他並沒有搭乘私人專機，反而選擇搭乘一般航空公司的飛機入境。因黃仁勳稍早在先美國CES展後的媒體記者會中透露若來台後，「必去」通化夜市水果攤，預料將再掀起夜市爭賭這次兆元身價皮衣男風采。

黃仁勳來台消費今日已在媒體傳開，他此行目的主要來台參加17日（周五）的輝達台灣分公司尾牙，消息指出，黃提前在今日抵台，業界預期包括將與鴻海（2317）、廣達、微星、技嘉、華碩等供應鏈會面，畢竟輝達稍早在CES展中大秀最新的顯示卡、GB200 NVL72機架，後續還要推出升級版GB300機架，這些組裝幾乎都在台灣，並由鴻海、廣達和華碩等負責組裝，這也是他提前來台的主要原因之一。

台股輝達及AI概念股，今日股價已提早表態，鴻海股價止穩上漲，盤中來到174.5元，漲幅1.74%，微星、緯創漲幅也逾1.3%，先前急殺的矽光子概念股攻勢也再起。

不過外界則更關心輝達海外總部花落誰家，除了稍早有傳出的「南港調車場」以及「台電CR-1都更案」及「一殯」，甚至被點名還包括北士科、青埔A19，其中前三處已被經濟部部長郭智輝否認，也有台中亞洲大學校長蔡進發推薦彰化台化廠，甚至傳出黃仁勳此行會去台中走一起，各縣長首長想必都想趁黃仁勳來台，爭取輝達海部落腳他家，黃仁勳旋風不僅在AI，更將席捲台灣房地產市場。