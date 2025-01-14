台積電反彈！3檔概念股飆漲停 台特化、雍智齊創天價

台積電ADR周一（13日）大跌3.4%，收在201.36美元，外資更是賣超15,740張，連五賣，不過，14日股價止跌反彈，一度還衝至1,090元，且帶動台積電（2330）概念股的表現，濾能（6823）拉出第2根漲停板，台特化（4772）及雍智科技（6683）也亮燈漲停，且雙雙創下歷史新高價。

台積電去年12月合併營收2,781.63億元，月增0.8%，年增57.8%，優於法人原先預估的月減表現，年成長幅度超出預期；累計2024年全年營收2兆8,943.08億元，年增33.9%，創歷史新高。

台積電預計1月16日召開法說會，法人預估台積電今年首季營收將季減1%，預估毛利率達60.1%，主要是受惠於新台幣走弱、先進製程產能利用率高、3奈米製程良率改善及漲價等因素；今年美元營收將年增27%、毛利率有望達59%。

台積電13日股價大跌， 月線失守，周一ADR大跌3.4%，收在201.36美元，外資更是持續賣超，但14日股價回神，早盤以1,085元開出，一度拉升至1,090元，站上月線，雖然股價也曾回到平盤的1,075元 ，但盤中力守紅盤。

台積電股價反彈，帶動相關概念股的表現，濾能為專業防治氣態分子汙染物（AMC）廠，早盤以平盤66元開出後往上急拉衝上漲停72.6元， 拉出第2根漲停；台特化也是開高後衝上漲停221元， 創下歷史新高價；雍智科技開高後突破500元關卡，衝上漲停511元，創下歷史新高價。

雍智科技去年12月營收1.84 億元，月增11.6%，年增59.5%，創新高，累計2024年全年營收 17.36 億元，年增 23.1%；雍智除耕耘半導體測試後段晶圓測試載板、老化測試載板（brun-in board），也持續發展前段晶圓測試探針卡，據了解，現階段手握手機晶片大廠探針卡測試載板訂單，推升去年第4季產能利用率明顯優於第3季。

法人指出，雍智已經攻入AI產品所需的射頻IC、電源管理IC及高速傳輸等測試載板領域，正向靜待訂單進入爆發成長需求。隨著手機晶片及網通大廠探針卡訂單將落袋，及AI布局開花結果，業績有機會更上一層樓。

台特化自行開發的矽乙烷不僅符合客戶環保標準，其需求更可隨著客戶2奈米新產能開出而擴大，今年將進入快速放量期，預估未來3年將呈等比級數快速成長。

另外，台特化開發的新產品無水氟化氫（AHF），為先進半導體製程中非常重要的乾式蝕刻與清潔特氣原料，主應用晶圓沉積薄膜蝕刻與機台設備內矽類殘留晶體的清潔移除，可應用在更先進製程，已送樣客戶認證，可望今年第1季開始出貨，將進一步挹注營運動能。