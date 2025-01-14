2025年財經行事曆出爐！3常見日期先標起、1指標透露外資對台看法

【文．玩股X檔案】

2025年開始，相信大家手上都已經準備好新的桌曆或記事本...因此今日文章來標註日期，整理起來就相當於是全年度的財經行事曆！實際上很多行程，其實每一年度都是固定的，例如較為常見的有三大...

1、聯準會利率決策會議 2、富時權重調整與生效日 3、MSCI權重調整生效日

2025年美國聯準會利率決策會議：在2025影響美股重要的關鍵因素，就是降息力度縮減？！

就2024年12月與9月份的利率點陣圖預估，2025年降息力度由4碼轉變為2碼，因此必須特別留意在下半年是否停止降息？甚至若通膨數據又死灰復燃，已有券商預估2025下半年可能有轉升息的機率！

所以美聯準會利率決策日期是焦點所在，在2025年分別是...

舉例來說，MSCI權重生效日通常訂在次月的第一個交易日，如圖中的3月3日（一），從權重生效日往前推20個日曆日，就是2月11日（二）公布最新權重與成分股。

而2月底的最後一個股市交易日在2月27日（四），為盤後生效日；也就是說2月27日（四）最後一盤容易爆大量！

這規則不變，除了遇上每年11月底上感恩節假期，會將權重調整生效日與收盤生效日直接訂在11月25日（同樣前推20天）

因此2025年MSCI權重與成分股調整發布日：2月11日（二）、5月13日（二）、8月12日（二）、11月5日（三）凌晨發布。 盤後生效日（最後一盤爆量）：2月27日（四）、5月29日（四）、8月29日（五）、11月25日（二）。

將這些固定日程標註起來，你就可以得到2025年簡易的財經行事曆。

1月30日（四）、3月20日（四）、5月8日（四）、6月19日（四）、7月31日（四）、9月18日（四）、10月30日（四）、12月11日（四），台灣時間在上述日期的週四凌晨約2點發布，2點半會後記者會（冬令延後半小時），因此影響台北股市在當日的正常盤就會有所反應！

2025年富時權重調整生效日：富時羅素(FTSE)與台灣證券交易所合編台灣指數系列、台灣高股息指數，成分股調整則影響ETF做換股調整。

台灣50指數：影響元大台灣50（0050）、富邦台50（006208） 台灣中型100指數：影響元大中型100（0051） 台灣資訊科技指數：影響富邦科技（0052） 台灣高股息指數：影響元大高股息（0056）

富時權重調整與盤後生效日期：公布權重與成分股，在每年的3月、6月、9月、12月，第一個星期五收盤後；2025年分別是3月7日（五）、6月6日（五）、9月5日（五）、12月5日（五）盤後發布。盤後生效日期，在每年的3月、6月、9月、12月，第三個星期五收盤後生效。

特點在於最後一盤容易爆量，包括受調整成分股與加權指數；另外一點則是美國的三巫日結算也在每年的3月、6月、9月、12月的第三個星期五...因此富時權重盤後生效日與美三巫日會在同一天（可一併標註），2025年分別是3月21日（五）、6月20日（五）、9月19日（五）、12月19日（五）盤後生效。

2025年MSCI權重調整生效日：MSCI原名為摩根士丹利資本國際，後來改名為明晟，是全球第一家指數公司編制公司。全球有超過1000檔ETF追蹤MSCI編制的指數，主要影響外資對台股的投資。

主要影響台股的指數分別是MSCI全球市場指數、MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數。

MSCI權重調整與成分股發布，在每年的2月、5月、8月、11月，月初發布並在月底生效...通常規律則是「生效日」往前推20天（日曆日）會公布權重、成分股變動，並在當月月底盤後生效。

舉例來說，MSCI權重生效日通常訂在次月的第一個交易日，如圖中的3月3日（一），從權重生效日往前推20個日曆日，就是2月11日（二）公布最新權重與成分股。

而2月底的最後一個股市交易日在2月27日(四)，為盤後生效日；也就是說2月27日(四)最後一盤容易爆大量！這規則不變，除了遇上每年11月底上感恩節假期，會將權重調整生效日與收盤生效日直接訂在11月25日（同樣前推20天）

因此2025年MSCI權重與成分股調整發布日：2月11日（二）、5月13日（二）、8月12日（二）、11月5日（三）凌晨發布。 盤後生效日(最後一盤爆量)：2月27日（四）、5月29日（四）、8月29日（五）、11月25日（二）。

將這些固定日程標註起來，你就可以得到2025年簡易的財經行事曆。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：2025年財經行事曆！這三大常見日程可預先標註！