快訊

馬斯克煽起英國輿論戰！跟風打泥巴戰有效？

安泰醫院大火9死檢朝過失致死、偽造文書偵辦 2人列被告

創紀錄！台灣虎航年終獎金平均12.8個月 今年再調薪4%

2025年財經行事曆出爐！3常見日期先標起、1指標透露外資對台看法

聯合新聞網／ 玩股網
股市示意圖／ingimage
股市示意圖／ingimage

【文．玩股X檔案】

2025年開始，相信大家手上都已經準備好新的桌曆或記事本...因此今日文章來標註日期，整理起來就相當於是全年度的財經行事曆！實際上很多行程，其實每一年度都是固定的，例如較為常見的有三大...

1、聯準會利率決策會議

2、富時權重調整與生效日

3、MSCI權重調整生效日

2025年美國聯準會利率決策會議：在2025影響美股重要的關鍵因素，就是降息力度縮減？！

就2024年12月與9月份的利率點陣圖預估，2025年降息力度由4碼轉變為2碼，因此必須特別留意在下半年是否停止降息？甚至若通膨數據又死灰復燃，已有券商預估2025下半年可能有轉升息的機率！

所以美聯準會利率決策日期是焦點所在，在2025年分別是...

舉例來說，MSCI權重生效日通常訂在次月的第一個交易日，如圖中的3月3日（一），從權重生效日往前推20個日曆日，就是2月11日（二）公布最新權重與成分股。

而2月底的最後一個股市交易日在2月27日（四），為盤後生效日；也就是說2月27日（四）最後一盤容易爆大量！

這規則不變，除了遇上每年11月底上感恩節假期，會將權重調整生效日與收盤生效日直接訂在11月25日（同樣前推20天）

因此2025年MSCI權重與成分股調整發布日：2月11日（二）、5月13日（二）、8月12日（二）、11月5日（三）凌晨發布。

盤後生效日（最後一盤爆量）：2月27日（四）、5月29日（四）、8月29日（五）、11月25日（二）。

將這些固定日程標註起來，你就可以得到2025年簡易的財經行事曆。

1月30日（四）、3月20日（四）、5月8日（四）、6月19日（四）、7月31日（四）、9月18日（四）、10月30日（四）、12月11日（四），台灣時間在上述日期的週四凌晨約2點發布，2點半會後記者會（冬令延後半小時），因此影響台北股市在當日的正常盤就會有所反應！

2025年富時權重調整生效日：富時羅素(FTSE)與台灣證券交易所合編台灣指數系列、台灣高股息指數，成分股調整則影響ETF做換股調整。

台灣50指數：影響元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）

台灣中型100指數：影響元大中型100（0051）

台灣資訊科技指數：影響富邦科技（0052）

台灣高股息指數：影響元大高股息（0056）

富時權重調整與盤後生效日期：公布權重與成分股，在每年的3月、6月、9月、12月，第一個星期五收盤後；2025年分別是3月7日（五）、6月6日（五）、9月5日（五）、12月5日（五）盤後發布。盤後生效日期，在每年的3月、6月、9月、12月，第三個星期五收盤後生效。

特點在於最後一盤容易爆量，包括受調整成分股與加權指數；另外一點則是美國的三巫日結算也在每年的3月、6月、9月、12月的第三個星期五...因此富時權重盤後生效日與美三巫日會在同一天（可一併標註），2025年分別是3月21日（五）、6月20日（五）、9月19日（五）、12月19日（五）盤後生效。

2025年MSCI權重調整生效日：MSCI原名為摩根士丹利資本國際，後來改名為明晟，是全球第一家指數公司編制公司。全球有超過1000檔ETF追蹤MSCI編制的指數，主要影響外資對台股的投資。

主要影響台股的指數分別是MSCI全球市場指數、MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數。

MSCI權重調整與成分股發布，在每年的2月、5月、8月、11月，月初發布並在月底生效...通常規律則是「生效日」往前推20天（日曆日）會公布權重、成分股變動，並在當月月底盤後生效。

舉例來說，MSCI權重生效日通常訂在次月的第一個交易日，如圖中的3月3日（一），從權重生效日往前推20個日曆日，就是2月11日（二）公布最新權重與成分股。

而2月底的最後一個股市交易日在2月27日(四)，為盤後生效日；也就是說2月27日(四)最後一盤容易爆大量！這規則不變，除了遇上每年11月底上感恩節假期，會將權重調整生效日與收盤生效日直接訂在11月25日（同樣前推20天）

因此2025年MSCI權重與成分股調整發布日：2月11日（二）、5月13日（二）、8月12日（二）、11月5日（三）凌晨發布。

盤後生效日(最後一盤爆量)：2月27日（四）、5月29日（四）、8月29日（五）、11月25日（二）。

將這些固定日程標註起來，你就可以得到2025年簡易的財經行事曆。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：2025年財經行事曆！這三大常見日程可預先標註！

玩股網

追蹤

延伸閱讀

封關倒數！台股高機率轉空？專家點「食品股」抱股過年首選：統一、味全歷年上漲機率達70%

存股0056、00878、00919月加薪超過1萬！存股人開槓桿續買：不想動用口袋裡的錢

0056、00919、00878年領19萬股息！達人「今年目標30萬」：做好風險控管後質押

00878「越跌越買」成交爆量…台股盤中下殺500點！分析師：具追漲抗跌特性

相關新聞

2025年財經行事曆出爐！3常見日期先標起、1指標透露外資對台看法

2025年開始，相信大家手上都已經準備好新的桌曆或記事本...因此今日文章來標註日期，整理起來就相當於是全年度的財經行事曆！實際上很多行程，其實每一年度都是固定的，例如較為常見的有三大...

台股外資砍544億…大盤失守半年線 國家隊急護盤

台股昨（13）日遭外資狙擊狂賣544.3億元，電、金權值股全面走跌，雖國家隊進場、公股券商大買122.5億元，投信也由賣...

台積電反彈！3檔概念股飆漲停 台特化、雍智齊創天價

台積電ADR周一（13日）大跌3.4%，收在201.36美元，外資更是賣超15,740張，連五賣，不過，14日股價止跌反...

台股早盤一度漲逾200點 台積電開高10元

台股14日開盤指數為22,573.96點，上漲85.63點，台股早盤一度漲逾200點，高點來到22,705點。台積電（2...

傳黃仁勳將到訪 鴻海打了強心針股價止跌企圖收復年線

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台參加本周五的輝達台灣分公司尾牙，外傳最快可在14日抵台，且將與鴻海（2317）等供...

券商成績單…元大證獲利王 國泰證成長王

2024年證券業獲利出爐，元大證券稅後純益211.5億元，穩居券商獲利王；若以成長率來看，則是國泰證券成長最高，去年大賺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。