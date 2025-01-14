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台股2025年維持成長軌道 可透過定時定額迎接行情

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

農曆年前投資人偏保守觀望，法人指出，經濟基本面持續溫和成長，加上外資收假後重新回流買進台股，仍看好今年台股表現，建議可採定時定額投資台股基金，參與2025年股市行情。

法人分析，12月非農優於預期，加上失業率亦走低，顯示美國勞動市場暢旺，可能進一步鞏固聯準會（Fed）放緩降息的步伐，使市場對於利率預期進一步趨緊，使得股市較為震盪。

根據Lipper資料統計至2024年12月底以定時定額方式投資加權指數十年回測可發現，持有1年正報酬機率可達77%，平均報酬率15.6%，持有3年正報酬機率可達100%，平均報酬率可達48.3%，而持有5年除了正報酬機達100%、平均報酬率更達約101%，長期投資效果顯著。

日盛投信台股投資研究團隊指出，預計2025年受到科技業成長帶動，台股盤勢可望持續盤堅向上。2025年開春即迎來美國消費性電子CES展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳演說帶來新技術顯示卡、AR技術及其與Toyota合作自動車合作，台股指數結構中逾六成是電子產業、供應鏈整合下必然受惠。

台股指數

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