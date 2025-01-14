傳黃仁勳將到訪 鴻海打了強心針股價止跌企圖收復年線

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台參加本周五的輝達台灣分公司尾牙，外傳最快可在14日抵台，且將與鴻海（2317）等供應鏈高層會面，是否再掀「皮衣男」旋風，成為市場關注焦點；鴻海早盤雖以平盤開出， 盤中力圖收復年線，一度衝達174元， 股價止跌。

輝達執行長黃仁勳日前已透露要來台與台灣員工同歡，業界最新消息傳出，黃仁勳將提前來台，最快可在14日抵達；據了解，鴻海為全球最大AI伺服器供應商，自然是黃仁勳來台拜訪的對象之一，另外還有廣達（2382）、華碩（2357）、微星（2377）、技嘉（2376）等也都在拜訪名單中。

據悉，輝達與鴻海雙方已經敲定會議，但商討的議題，則是保密到家；外界預測，雙方會議內容可能與GB200是否順利大量生產，及GB300規劃在今年下半年導入的情況為主。

黃仁勳近年多次來台，掀起「皮衣男」旋風，這次再度到訪，且將與供應鏈夥伴高層見面，市場關注是否可為AI股的股價注入強心針，再度唱旺AI行情。

鴻海股價在13日跌破年線，外資更是賣超72,079張，14日早盤以171.5元平盤開出，一度下滑至171元， 隨後股價往上拉升翻紅，一度衝達174元，盤中守住紅盤；不過，同樣傳出黃仁勳也將拜訪的廣達、華碩、微星、技嘉， 盤中則是小跌。