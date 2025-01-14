台股早盤一度漲逾200點 台積電開高10元

台股14日開盤指數為22,573.96點，上漲85.63點，台股早盤一度漲逾200點，高點來到22,705點。台積電（2330）開盤價1,085元，上漲10元。

群益投顧表示，電子題材熱度在年初第一場科技業重頭戲CES消費電子展前後降溫的跡象。台積電法說將登場，下臨季線短線多頭抵抗，惟整體大盤仍面臨中期評價修正壓力，上檔承壓，避免過度追高。相關結構下，對高基期(電子)股檢視基本面汰弱留強，以(低基期)傳產股為主軸，嚴格審視基期、籌碼，擇強守技術面短打應對。

操作題材可留意：

1.原物料為主軸的低基期傳產股─台塑（1301）集團上週五(1/10)公布2024年獲利，創逾20年來最差獲利表現，但昨日股價逆勢止穩，台塑30元整數關卡前短線止穩。2024年12月以來與美股正向波動機率較高的國際油價、銅價等，出現與股市完全背道而馳的走強，市場對川普政策引發通膨擔憂升溫，原物料等通膨概念股題材受惠。

2.農曆春節旺季題材─隨著自製率達標，中華車（2204）MG Taiwan 1/3官宣HS 1.5T旗艦版自2025年式車型開始恢復正常銷售，中華車並推出新春促銷。台灣虎航（6757）2024年11月開航第20個日本航點宮崎，今年1/21將再開航高雄-新千歲航線;受惠滑雪及農曆新年傳統出遊旺季到來。

周一（13日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,297.12點，上漲358.67點、漲幅0.86%；S&P500指數上漲0.16%；那斯達克指數下跌0.38%；費半指數下跌0.35%。台積電ADR跌3.36%，收在201.36美元，較台北交易溢價24.1%。

美國公債殖利率繼續挺升，投資人調降對聯準會（Fed）降息步調的預期；美國10年期公債殖利率從上周五的4.772%升至4.802%。美國政府表示將進一步限制人工智慧（AI）晶片和技術出口後，晶片股下跌，除輝達跌2%，美光重挫4.3%，蘋果下跌1%，Meta Platforms下跌1.2%。美股債市下一個重大考驗出現在周三，屆時美國將公布CPI。

三大法人周一集中市場合計賣超678.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超544.3億元，投信買超35.2億元，自營商（自行買賣）賣超28.9億元，自營商（避險）賣超140.6億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少552口至16,553口，外資淨空單增加1,411口至43,359口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,261口至20,997口。選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.78下降至0.69。VIX指數上升2.45至22.63。外資台指期買權淨金額-0.14億元 ; 賣權淨金額0.42億元。整體選擇權籌碼面偏空。