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美科技股走跌 法人：春節前台股靜待整理

中央社／ 台北14日電

美國政府13日宣布，人工智慧（AI）晶片出口將分3級管制，科技股領跌，台積電美國存託憑證（ADR）收跌3.36%。本土投顧法人表示，農曆春節接近，不確定因素壓抑市場氛圍，台股技術面短線靜待整理，須觀察外資空單與散戶籌碼變化。

投資人觀望本週將公布的美國12月消費者物價指數，美股13日走勢分歧，道瓊工業指數終場揚升358.67點或0.86%，收42297.12點；標準普爾指數小漲9.18點或0.16%，收5836.22點；科技股為主的那斯達克指數下跌73.53點或0.38%，收19088.10點；費城半導體指數下滑17.43點或0.35%，收5020.04點。

台股13日早盤走紅，但台積電等權值股弱勢，加權指數隨即走低跌破23000點，並一路下殺，終場收在22488.33點，下挫523.53點，跌幅2.28%，成交值新台幣4614.68億元。外資賣超555.97億元，為史上第11大，連續4個交易日賣超；三大法人合計賣超698.85億元。

產業訊息方面，記憶體廠南亞科受停電及減產損失影響，去年第4季每股虧損0.51元，總經理李培瑛，隨著區域經濟體祭出刺激方案，客戶態度已轉趨積極，DRAM（動態隨機存取記憶體）市場可望於第2季開始復甦。

電子代工廠金寶總經理陳威昌13日表示，去年全球多國選舉帶來不確定因素，非常多客戶提出在不同國家生產的需求，金寶巴西聖保羅新廠將於今年3月量產。至於泰國碧武里新廠，預計第2季加入生產行列。

電源廠康舒董事長許介立指出，AI伺服器電源已開始量產，預計今年第3季出貨放量，康舒歷經2024轉型年，2025將是成長年。

台積電 美國

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