台股外資砍544億…大盤失守半年線 國家隊急護盤

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股13日遭外資狙擊狂賣544.3億元，電、金權值股全面走跌。聯合報系資料照
台股13日遭外資狙擊狂賣544.3億元，電、金權值股全面走跌。聯合報系資料照

台股昨（13）日遭外資狙擊狂賣544.3億元，電、金權值股全面走跌，雖國家隊進場、公股券商大買122.5億元，投信也由賣轉買，指數終場仍大跌523點收22,488點，失守半年線。

三大法人共賣超678.6億元，其中，外資賣超544.3億元，短短四天累計賣超逾千億元，達1,167.1億元，期貨淨空單亦續增1,411口至43,359口，期現貨同步作空；自營商也賣超169.5億元，連四賣，累計356.3億元。投信則由賣轉買，買超35.2億元。八大公股行庫買超122.5億元，為史上第11大買超，連四買，累計買超288.2億元。

台股盤面重點
台股盤面重點

在大盤短線風險增高下，融資餘額連三降，昨日再減75.3億元至3,155.3億元。

上周五美國非農就業人數高於預期，市場擔憂降息無望，美股四大指數應聲下挫，台股昨日開小高後便一路向下，台積電（2330）下跌25元收1,075元，鴻海（2317）、聯發科（2454）也都跌超過半根停板，壓迫指數終場大跌523點收22,488點，成交量增至4,614億元，為2024年12月23日來最高，呈現價跌量增的不利格局。

上市19大類股中，僅塑膠、玻陶、水泥、造紙、貿易百貨收紅，其餘都收黑。千金股僅AES-KY維持平盤，其餘均下跌。

綜合兆豐投顧董事長李秀利及台新投顧副總經理黃文清看法，台股昨日下跌主要受美股修正、美債殖利率飆升、新台幣貶破33元關卡等影響，加上川普將上任、農曆春節將至等變數。李秀利指出，台股基本面不差，昨天成交量增加但未失控暴增至5,000億元以上，預期22,000點有強勁支撐，指數仍處於大箱型整理格局。此外，融資餘額持續減少，籌碼相對乾淨，不排除在台指期結算後，有布局年後開紅盤的買盤陸續進場。

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