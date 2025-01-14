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大戶、中實戶、散戶 上季縮手

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股受到AI題材利多鈍化、美國總統大選變數等影響，去年第4季呈現區間震盪格局，操作難度增加導致交投持續轉溫，大戶、中實戶交易人數連二季下滑，分別降至3,316人、2萬7,758人。

另一方面，隨大多數中小型題材股表現欠佳，及高股息ETF募集熱潮降溫，散戶投資人亦見退場觀望情形，去年第4季交易人數由前一季的551萬6,198人歷史新高水準，跌至512萬8,026人。

不過，台股維持震盪偏多走勢，加上政策力挺普惠金融，小資族中長期投資意願仍高，以證券商承作定期定額投資金額來看，去年12月增至157億3,378萬元，成為一股不可或缺的穩盤力量。

台股去年第3季中旬出現上下劇烈波動後，不少資金轉趨觀望，加上連動性高的美國費城半導體指數遲遲未能再攀新高，及川普在美國總統大選中勝出，第4季技術面延續大三角形收斂型態，高低點僅差1,658點，月均量較3至8月時的熱絡情況有所收斂。

臺灣證券交易所昨（13）日公布，去年第4季交易金額逾5億元的市場大戶減至3,316人，季減203人或5.7%，連二減，是有統計以來第六高；單季交易金額1至5億元間的中實戶，交易人數同步下滑至2萬7,758人，季減4,724人或14.5%，是有統計以來第七高。

證交所統計，去年第4季自然人、國內法人占集中市場總成交值比重分別為52.8%、12.1%，較前一季的53.3%、12.4%走跌，外資成交占比由34.1%增至35%。

台股 散戶投資人

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