券商成績單…元大證獲利王 國泰證成長王

2024年證券業獲利出爐，元大證券稅後純益211.5億元，穩居券商獲利王；若以成長率來看，則是國泰證券成長最高，去年大賺41.8億元，年增長98%，坐上券商成長王寶座。

根據數據統計，元大證券2024年大賺211.5億元，位居榜首，而凱基證以101.2億元，排名第二，接下來則是富邦證的100.8億元。

在2024年券商獲利成長表現，除國泰證獲利成長近乎翻倍外，玉山證券去年全年獲利21.8億元，年成長68.8%，排名第二，而中信證券排名第三，去年獲利達17.8億元，較前年10.9億元增加6.8億元，年成長63%；後續其餘依序為台新證、永豐金證券、統一證、富邦證、國票證、凱基證、元富證。

元大金表示，2024年台股全年上漲28.4%，上市櫃日均量達5,247億元，年增逾46%，受惠台股表現亮眼，帶動元大證券經紀手續費收入增加，經紀市占率達13.2%，創近十年新高。

國泰證的成長來自於2024年證券開戶數增25%，台股累計經紀市占率達4.17%，創下歷史新高，以及複委託成交量大幅成長81%，市占連續九年市場第一名。