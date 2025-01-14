快訊

役男月餘內自行放假達368小時 法官出手了

聯合報社論／史上最無料內閣，一心只想等大法官護送

新竹關西7.0度 吳德榮：明天鋒面挾冷氣團 愈晚愈濕冷

券商成績單…元大證獲利王 國泰證成長王

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

2024年證券業獲利出爐，元大證券稅後純益211.5億元，穩居券商獲利王；若以成長率來看，則是國泰證券成長最高，去年大賺41.8億元，年增長98%，坐上券商成長王寶座。

根據數據統計，元大證券2024年大賺211.5億元，位居榜首，而凱基證以101.2億元，排名第二，接下來則是富邦證的100.8億元。

在2024年券商獲利成長表現，除國泰證獲利成長近乎翻倍外，玉山證券去年全年獲利21.8億元，年成長68.8%，排名第二，而中信證券排名第三，去年獲利達17.8億元，較前年10.9億元增加6.8億元，年成長63%；後續其餘依序為台新證、永豐金證券、統一證、富邦證、國票證、凱基證、元富證。

元大金表示，2024年台股全年上漲28.4%，上市櫃日均量達5,247億元，年增逾46%，受惠台股表現亮眼，帶動元大證券經紀手續費收入增加，經紀市占率達13.2%，創近十年新高。

國泰證的成長來自於2024年證券開戶數增25%，台股累計經紀市占率達4.17%，創下歷史新高，以及複委託成交量大幅成長81%，市占連續九年市場第一名。

元大金 凱基證

延伸閱讀

台股暴跌逾500點 公股及政府資金單日進場低接逾百億

去年12月台股有交易戶數351萬戶 較7月高峰減百萬戶

美股跌破線型支撐 法人：節前不確定因素使台股承壓

股匯雙殺 新台幣摜破33元改寫近9年新低

相關新聞

台股外資砍544億…大盤失守半年線 國家隊急護盤

台股昨（13）日遭外資狙擊狂賣544.3億元，電、金權值股全面走跌，雖國家隊進場、公股券商大買122.5億元，投信也由賣...

券商成績單…元大證獲利王 國泰證成長王

2024年證券業獲利出爐，元大證券稅後純益211.5億元，穩居券商獲利王；若以成長率來看，則是國泰證券成長最高，去年大賺...

國安基金：台股基本面佳 定調格局穩健

台股加權指數五天來自高點下挫近1,500點之際，國安基金昨（13）日召開例會，據了解，委員會報告提到，下跌主要受美股影響...

大戶、中實戶、散戶 上季縮手

台股受到AI題材利多鈍化、美國總統大選變數等影響，去年第4季呈現區間震盪格局，操作難度增加導致交投持續轉溫，大戶、中實戶...

信驊目標價 大摩砍至3,600

摩根士丹利證券（大摩）對股王信驊開2025年第一槍，最新出具的報告雖維持信驊「中立」評級，卻將目標價由4,765元大幅下...

輝達等AI指標公司來台發TDR？ 金管會說難

財委會昨（13）日視察臺灣證券交易所，立委羅明才、賴士葆提及，證交所是否可爭取輝達（NVIDIA）等AI指標公司來台上市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。