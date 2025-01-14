國安基金：台股基本面佳 定調格局穩健

台股加權指數五天來自高點下挫近1,500點之際，國安基金昨（13）日召開例會，據了解，委員會報告提到，下跌主要受美股影響，股市要看長期與基本面，台灣內需狀況好，外銷全年出口更創次高紀錄，上市櫃公司獲利佳，整體而言國安基金定調台股基本面好，呈穩健格局，惟春節休市期間密切關注川普2.0等國際政經情勢發展。

國安基金召開2024年第4季例行會議，會中聚焦國際政經情勢，包括各國貨幣政策、匯率、通膨指數、經濟成長率，以及國際主要股市情況等。首先，委員會報告指出，去年是台股成果豐碩的一年，全年上漲28.4%、漲幅位居全球第二，僅次於美股那斯達克。雖然外資賣超6,800餘億元，但國內ETF等買盤接手力道很強，股市表現屬穩定，台股本益比、殖利率皆屬不錯。尤其，外資雖然賣超，但沒有匯出，外資仍算淨匯入。

國安基金2024年財報

其次，內需方面，國內就業、零售、餐飲業營收皆成長，年增率約2.5%至3.4%；零售與餐飲營業額創歷史新高，消費力道強勁。經常性薪資亦正成長，已擺脫通膨不利影響。

外銷市場上，去年12月出口435.9億美元，為歷年同期次高；全年出口4,750.7億美元，進口額3,944.7億美元，進出口表現都是歷年次高。

最後，政策面分別有政府兆元投資國家發展方案，以及財政部中小企業千億振興融資方案支持。國內重大投資計畫順利推動。綜上四大面向都顯示台股基本面良好。

不過，地緣政治、政經風險、中東戰爭、俄烏戰爭、紅海危機，以及川普2.0等，都讓市場不確定性變高。川普將在1月20日就任美國總統，美中競爭短期不會扭轉，全球供應鏈重組亦關鍵，傳產受對岸產能過剩影響但最近有起色。依往例，國安基金會在春節期間緊盯國際市場變化。而雖然近期台股大跌，會中認為股市有漲有跌，總是會調節，但股市作為經濟櫥窗，有基本面支撐尚不需太擔心。