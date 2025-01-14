輝達等AI指標公司來台發TDR？ 金管會說難

財委會昨（13）日視察臺灣證券交易所，立委羅明才、賴士葆提及，證交所是否可爭取輝達（NVIDIA）等AI指標公司來台上市發行TDR（台灣存託憑證）增加台股動能？證期局長張振山說，這涉及和美國溝通「有困難」，證交所已透過創新板，讓數位、通訊、AI產業上市，讓這些產業可以在台發展。

羅明才說，輝達來台發TDR，一定可以讓台股上3萬點；賴士葆也說，若只是一個供應鏈，很難讓大家看得清楚。

張振山指出，單抓輝達等個別龍頭回台做TDR，涉及與美國政府溝通「這會有困難」，目前證交所變通方式是透過創新板，讓數位、通訊或AI產業來台上市，等於透過創新板吸引這些新創公司，取代個別龍頭做TDR。

金管會主委彭金隆也坦言，鼓勵創新並非只有台灣在做，是整個區域和全球都競爭，例如日本香港新加坡都有類似創新板塊。

證交所董事長林修銘強調，雖然金管會今年訂的臺灣創新板KPI是IPO送件目標15家，但仍會「重質不重量」，未來除扶植國內新興產業邁向國際外，將進一步建構「亞洲創新板」，匯聚成為亞洲創新產業聚落。

根據證交所資料，創新板近三年（2022年至2024年）申請IPO家數分別為八、14、六家；IPO掛牌家數則為一、九、12家。對照2024年含國內一般板、外國第一上市、創新板掛牌家數總計36家，創新板占比已達三分之一。

此外，證交所去年是豐收年，全年賺進一個股本，賴士葆說，是否可讓證交所上市，獲利果實由全民共享？金管會主委彭金隆坦言，證交所背負市場監理、與公益政策兩大角色，這些角色短期無法釐清與切割前，要讓證交所上市很困難。