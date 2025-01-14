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信驊目標價 大摩砍至3,600

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）對股王信驊（5274）開2025年第一槍，最新出具的報告雖維持信驊「中立」評級，卻將目標價由4,765元大幅下調至3,600元，調幅達32.3%。

信驊昨（13）日股價開低走低，重挫4.2%，大跌145元收3,290元。

大摩科技產業分析師顏志天分析，目前信驊的主要不確定性仍集中在輝達（NVIDIA）GB200的量產時間及GB300遠端伺服器管理晶片（BMC）的增長動能。

雖然長線而言，仍對信驊長期的業務發展前景保持信心，但短期內盈利下調可能對股價造成壓力，因此採取觀望立場，維持「中立」評級，將目標價由4,765元下調至3,600元。

顏志天指出，信驊2025年第首季營收指引約為17~18億元，而相關BMC銷售可能季減約17%，低於市場預期的季減5%。至於毛利率方面，信驊預計將維持在約63%~65%範圍內。

至於庫存方面，顏志天補充，信驊對於庫存過剩問題並不擔憂；其中，信驊指出2024年出貨約200萬個人工智慧（AI）專用BMC（包括80~90萬個DPU），以及1,100萬個用於一般伺服器的BMC。目前僅觀察到一位客戶在建立庫存，因此不會對整體業務構成威脅。

針對Mini BMC方面，在2024年出貨約330萬個，預期2025年的增長將趨於適中。同時，對於未來AI的強勁需求仍保持樂觀看法，動能也將延續至2025年。不過，顏志天指出，信驊並未提供全年BMC出貨量和增長目標的具體數據，後市仍值得留意。

信驊 大摩

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