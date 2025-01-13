台股暴跌逾500點 公股及政府資金單日進場低接逾百億

台股暴跌的同時，成交量也放大到4458億元，可見得低接買盤也相當積極。對此第一金投顧資深協理留政鈺受訪時指出，一月以來截至上周五止，與行庫和政府基金買盤關係密切的八大官股券商體系買超台股逾107億，而在周一光是單日就買超122.56億，加碼力道由此可見。

證交所統計顯示，三大法人合計賣超698.85億，其中，外資賣超555.97億，投信則終結連五賣，轉買超26.64億，自營商也賣超169.52億。

對於周二台股的走勢，留政鈺分析，由於有台指期空單結算的壓力，另外還有融資斷頭的賣壓有待化解，這二大因素將造成台股的賣壓，尤其剛開盤的壓力會最大，不過他認為，短線的底部應該本周四之前就可以看到，並預期在1、2月的台股大盤指數，應該會在22500至24000點之間盤整。

留政鈺也分析，川普即將在下周上任，並將簽署100道行政命令，是市場現在最關注的變數，但另一方面，1月25號之後開始進入美股的財報周，其中美國科技股預估第四季獲利的年成長率11.7%，為4個季度以來最高，仍會對美股發揮撐盤作用。