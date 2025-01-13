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這檔股票上周飆漲22%今打入跌停 列入處置股到農曆年後

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

近期熱門股——光纖被動元件大廠上詮（3363）股價在上周五（10日）甫在盤中創下316元歷史新高價，終場收在306.5元收盤新高，周漲22.6%，不過，13日開盤不久便被打入跌停價，以下跌30.5元、276元作收。櫃買中心祭出降溫措施，上詮從14日起列入處置股票，至2月7日止，改為20分鐘分盤交易，等於一路關到農曆年後。

櫃買中心13日公告，除上詮從14日起列入處置股票外，緯穎（6669）等13檔上市、高端疫苗（6547）等九檔上櫃股，共計22檔上市櫃股票列入注意股。

根據櫃買中心公告，上詮從1月14日至2月7日、共計12個營業日列入處置股票，處置期間改採人工撮合，每20分鐘撮合一次；投資人每日買賣時須無論張數，皆需先付全部價金與圈存；信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

櫃買中心 股票

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