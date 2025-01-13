就市論勢／電子權值股 布局主軸

盤勢分析

上周加權指數在7日見高點23,943點後迅速在四天內跌掉1,500點，並且呈現價跌量增的法人、主力出貨格局，同時外資、投信也同步賣超，整個市場轉空。

主要原因來自於時間逼近封關日，且6日與7日短時間內迅速大漲，替外資、主力創造獲利了結的空間，加上川普就任前各種放話已造成市場擔憂，同時所有的總經數據、公債殖利率都加重不降息或降息進度不如預期的跡象。

唯昨日大盤已經跌破半年線，後續觀察未來一至二天台股是否止跌，短線跌幅推測已趨近滿足，並且從過往十至15年經驗來看，雖然加權指數空頭的平均跌幅約20~25%，但近幾年已經逐漸縮小，且發生時間愈多愈短。

投資建議

在選股方向上，以今年第1季營收季增成長族群及電子權值股等為主。預估後續當2024年第4季報開始開出，且陸續有人工智慧（AI）相關的機種出貨，利基個股在基本面帶動下，股價將重回市場信心。

推測當川普下周就職美國總統後，於台股農曆年封關前幾日，應有中長線投資人逢低進場布局績優個股，因此建議投資人不宜過度看空，建議投組仍持有一定比率的權值股作為主攻部位。