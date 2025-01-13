宏全目標價 大摩喊187元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，飲料代工廠（OEM）在東協的滲透率低，仍持續擴大市占率，且不受美國關稅政策所影響。對於飲料包材第一大廠宏全（9939），大摩給予「優於大盤」評等，目標價187元。

大摩指出，東協飲料市場成長力道強勁，許多市場由於宗教原因而禁酒，因此無酒精飲料商機龐大。而且東協市場處於熱帶氣候環境，飲料市場沒有明顯淡季。

宏全在東協市場享有先發者優勢，以2023年數字來看，宏全的東協營收高達總營收的32%，高於其他同業。另外，台灣營收占宏全總營收的36%，中國大陸占31%，非洲則占1%。大摩認為，東協仍將是宏全成長最快的市場，建議投資人在第2季旺季前布局宏全。

大摩指出，宏全在去年第4季及今年第1季為淡季，但到今年第2季營收將重拾成長動能。由於宏全已逐步消化台灣電價上揚的衝擊，今年第1季的毛利率季增率及年增率都可望改善，但市場仍低估這項潛在利多。

另外，大摩認為，市場也低估宏全執行產能擴張的能力。在未來三年，宏全在台灣、中國大陸及東協（印尼、越南及泰國）都有擴產計畫。在這個資本密集產業，擴產是維持營收成長最直接且有效的方式。

大摩 宏全 東協

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