台股封關倒數 多空對決

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股距離農曆年封關，僅剩最後倒數八個交易日，「換現賣壓」與「提前買盤」兩股勢力，將上演多空對決戲碼。雖然部分法人持續調節出脫，加上丙種資金拋股退場，但壽險與部分中實戶卻因看好年後紅包行情啟動，已提前進場布局

根據歷來統計資料顯示，過去15年，農曆年封關前一周的上周機率達六成七，平均上漲0.2%；農曆年封關日上漲機率達八成，平均小漲0.001%；而農曆年新春開紅盤當日上漲的機率為七成三，平均上漲0.8%。

台新投顧副總黃文清指出，若就統計數據來分析，封關前漲幅較小的原因，在於年前獲利了結及長假效應的心理影響，但以近幾年農曆年後開紅盤表現來看，抱股過年等待似乎勝算頗大。

事實上，台股在年前的多空交戰上，近期金主圈相繼要求墊款戶結清帳款，在農曆年長假的休市風險下，利用丙種資金擴大信用交易的大戶，紛紛拋出持股；另一方面，部分法人在封關後不確定因素的考量下，短線也陸續出脫調節持股。

但同時期，長線持股的法人與部分中實戶，則因看好年後的資金回籠，則是反向提早進場布局。在長線看好法人與中實戶買盤的提前進場下，相對化解丙種結帳與外資減碼的賣壓。

統一投顧董事長黎方國指出，由於國際市場短線震盪後，投資信心可望逐步回穩，加上台股企業盈餘估值有機會走穩，後市並不看淡。投資人若要抱股過年，可聚焦法人買盤青睞，且有穩定獲利成長能力的族群。

布局標的上，農曆年開紅盤後，上市櫃公司將陸續公告1月營收。由於1月已逐漸步入產業淡季，加上1月適逢農曆春節假期，工作天數較少，若是第1季營收還能夠有不錯表現的上市櫃公司，值得投資人多加注意。

台股 布局

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