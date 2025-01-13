國安基金信心喊話：台股基本面穩健 密切關注川普2.0效應

國安基金13日召開例會，據了解，與會官員在會中報告指出，今天下跌主要是受美股影響，股市要看長期與基本面，台灣內需狀況好，外銷全年出口更創次高紀錄，且上市櫃公司獲利表現佳，整體而言國安基金定調台股基本面好，呈穩健格局。

國安基金今日召開2024年第4季例行會議，會中聚焦國際政經情勢，包括各國貨幣政策、匯率、通膨指數、經濟成長率，以及國際主要股市情況等，並強調台股2024年漲幅居全球第二，僅次於美股那斯達克指數，外資雖有賣超，但內資有接手，且整體外資呈現淨匯入。

地緣政治風險方面，國安基金將持續關注中東、印太、俄烏情勢發展，以及川普2.0帶來的不確定性，包括美國移民政策趨嚴，加徵關稅恐影響全球貿易自由度，美中競合等。強調台股春節休市期間，會持續密切關注川普2.0政策走勢、國際政經情勢及地緣政治等事態發展。