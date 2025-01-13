美股跌破線型支撐 法人：節前不確定因素使台股承壓

美股10日下挫，尤其與台股連動密切的費城半導體指數跌2.42%，台股今天下跌523.53點，法人認為，美股跌破技術線型支撐，美公債殖利率飆高，春節前不確定因素使台股承壓。

加權指數今天終場收在22488.33點，下挫523.53點，跌幅2.28%，成交值新台幣4614.68億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股今天重挫，主因美股道瓊工業指數跌破半年線，那斯達克指數跌破季線，加上費城半導體指數跌逾2%，美股短線陷入壓力，台股今天與美股連動。

黃國偉認為，美國公布非農就業數據很好，壓縮今年美國聯準會（Fed）降息步調，美國10年期公債殖利率攀高至4.7%以上，且美元強勢，代表美國公債投資人並不認同聯準會持續降息，進一步造成美股壓力。

他指出，春節前台股賣壓較重，且川普（DonaldTrump）就任美國總統後，台灣即將進入農曆春節假期，川普的不確定性搭配長假效應，更可能讓投資人縮手。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪指出，川普是目前最大黑天鵝，是市場最擔心的不確定因素，尤其美國就業人數暴增，聯準會先前降息，美國10年期公債殖利率走高，通膨壓不住的疑慮，促使市場對今年6月降息的機率預期降低。

朱成志說明，投資人認為川普的選舉語言落實在政策有難度，引發通膨的疑慮升高，不但美國公債市場被扭曲，保守資金也可能流出。

他進一步表示，美股過度集中在人工智慧（AI）股票，讓美股波動加大，且美國洛杉磯大火，美國總統拜登（Joe Biden）允諾由政府出資重建，加重美公債包袱，都將令投資人不安。