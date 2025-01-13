快訊

飯店不供1次性備品…盥洗用品都得自己帶？ 環境部回應了

日宮崎縣晚間發生規模6.9地震 海嘯警報發布估高度1公尺

美股跌破線型支撐 法人：節前不確定因素使台股承壓

中央社／ 台北13日電

美股10日下挫，尤其與台股連動密切的費城半導體指數跌2.42%，台股今天下跌523.53點，法人認為，美股跌破技術線型支撐，美公債殖利率飆高，春節前不確定因素使台股承壓。

加權指數今天終場收在22488.33點，下挫523.53點，跌幅2.28%，成交值新台幣4614.68億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股今天重挫，主因美股道瓊工業指數跌破半年線，那斯達克指數跌破季線，加上費城半導體指數跌逾2%，美股短線陷入壓力，台股今天與美股連動。

黃國偉認為，美國公布非農就業數據很好，壓縮今年美國聯準會（Fed）降息步調，美國10年期公債殖利率攀高至4.7%以上，且美元強勢，代表美國公債投資人並不認同聯準會持續降息，進一步造成美股壓力。

他指出，春節前台股賣壓較重，且川普（DonaldTrump）就任美國總統後，台灣即將進入農曆春節假期，川普的不確定性搭配長假效應，更可能讓投資人縮手。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪指出，川普是目前最大黑天鵝，是市場最擔心的不確定因素，尤其美國就業人數暴增，聯準會先前降息，美國10年期公債殖利率走高，通膨壓不住的疑慮，促使市場對今年6月降息的機率預期降低。

朱成志說明，投資人認為川普的選舉語言落實在政策有難度，引發通膨的疑慮升高，不但美國公債市場被扭曲，保守資金也可能流出。

他進一步表示，美股過度集中在人工智慧（AI）股票，讓美股波動加大，且美國洛杉磯大火，美國總統拜登（Joe Biden）允諾由政府出資重建，加重美公債包袱，都將令投資人不安。

台股 美國公債 美股

延伸閱讀

陸12月進出口顯示「搶跑」特徵 分析估今年出口料前高後低、關注川普關稅政策

川普將上台 研調：放寬AI監管、抑制大陸技術

太空勁敵馬斯克與川普交好 貝佐斯：不擔心

川普2.0全球供應鏈加速變遷 物流業應變搶「中國+1」商機

相關新聞

外資賣超555億元 賣超鴻海7.2萬張、高息ETF竟也遭大賣

台股13日跌破半年線，以22,488.33點收盤，重挫523.53點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超555.96億元...

龍年封關還有7個交易日 分析師曝台積電「跌就買」

台股龍年封關倒數，13日受到美股上周五下跌，美國10年期公債殖利率飆升，創2023年11月以來最高，美元指數同步走高，及...

「新新併」只差一步 兩金控分居外資上周買賣超之冠

公平會委員會議8日決議，針對台新金控與新光金控結合案（新新併），因沒有顯著限制競爭疑慮，不禁止結合，未來只要取得金管會核...

台股跌523點 外資賣超555億元史上第11高

台股今天跌523.53點，收在22488.33點，成交值新台幣4421.85億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買...

台股下跌523點 三大法人賣超698億元

台股13日重挫，跌破半年線，收在22,488.33點，下跌523.53點，跌幅2.28%，成交量4,421.85億元，三...

電子權值股走跌CPO概念倒地 台股重挫逾500點

台積電今天先漲後跌，收盤下挫25元，拖累台股走勢，加權指數終場收在22488.33點，重挫523.53點，不但跌破230...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。