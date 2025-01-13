快訊

詐團「藍道」替收賄前所長求情 稱兩人感情好「願刑度都加我身上」

竹南某科技公司實驗室火警 火勢猛烈仍在灌救控制中

針對AI晶片頒新規！美國限制晶片進出口 台灣不在受限名單上

去年12月台股有交易戶數351萬戶 較7月高峰減百萬戶

中央社／ 台北13日電

台股去年上半年一飛沖天，但下半年震盪加劇，投資人熱情跟著稍微冷卻，證交所今天公布去年12月集中市場有交易戶數約351.03萬戶，比11月下滑23.73萬戶，相較去年7月歷史高峰453.91萬戶大減百萬戶，創下近10個月新低。

包括大戶、中實戶及散戶人數去年第4季同步下滑。根據證交所統計，去年第4季成交值新台幣5億元以上的自然人（大戶）為3316人，比第3季的3519人減少203人；成交值1億元至5億元的自然人（中實戶）2萬7758人，比第3季3萬2482人減4724人；成交值1億元以下的自然人（散戶）512萬8026人，比第3季大減38.81萬人。

去年第4季自然人占集中市場總成交值比重為52.80%，比第3季53.38%略降；外資占比35.04%，則比第3季的34.18%略增。另外國內法人占比12.16%，比第3季12.44%略減。

去年12月集中市場成交量週轉率8.86%，比11月的9.53%下滑，平均每日當沖戶數11.04萬戶，也比11月的11.72萬戶略降。

去年12月集中市場定期定額投資金額為157.33億元，比11月的151.55億元略增。ETF成交值占比6.91%，則比11月的7.71%下降。

證交所

延伸閱讀

股匯雙殺 新台幣摜破33元改寫近9年新低

川普就職倒數！對美陸台股是驚嚇還是報喜？「去中國化」是雙面刃？影響一次看

00878「越跌越買」成交爆量…台股盤中下殺500點！分析師：具追漲抗跌特性

立委視察證交所創新板業務 證交所打造 TIB 擬定兩步驟及四大策略

相關新聞

外資賣超555億元 賣超鴻海7.2萬張、高息ETF竟也遭大賣

台股13日跌破半年線，以22,488.33點收盤，重挫523.53點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超555.96億元...

龍年封關還有7個交易日 分析師曝台積電「跌就買」

台股龍年封關倒數，13日受到美股上周五下跌，美國10年期公債殖利率飆升，創2023年11月以來最高，美元指數同步走高，及...

「新新併」只差一步 兩金控分居外資上周買賣超之冠

公平會委員會議8日決議，針對台新金控與新光金控結合案（新新併），因沒有顯著限制競爭疑慮，不禁止結合，未來只要取得金管會核...

台股暴跌逾500點 公股及政府資金單日進場低接逾百億

台股暴跌的同時，成交量也放大到4458億元，可見得低接買盤也相當積極。對此第一金投顧資深協理留政鈺受訪時指出，一月以來截...

台股跌523點 外資賣超555億元史上第11高

台股今天跌523.53點，收在22488.33點，成交值新台幣4421.85億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買...

台股下跌523點 三大法人賣超698億元

台股13日重挫，跌破半年線，收在22,488.33點，下跌523.53點，跌幅2.28%，成交量4,421.85億元，三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。