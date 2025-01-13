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大摩看自行車 歐美市場將有望改善

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

摩根士丹利於（大摩）於最新報告中表示，受高基期、淡季及持續去庫存影響，中國大陸市場於去年12月進一步惡化。不過展望今年，美國銷售有所改善，目前處於合理的庫存水平，而歐洲的銷售情況也有所改善。

大摩表示，部分自行車零組件製造商12月的月銷量回溫，呈現月增、年增，不過儘管美國銷售出現復甦跡象，但鑒於大環境的不確定性，仍然需要進一步觀察，而歐洲和中國大陸的存貨去化和促銷活動仍在進行，這兩個地區的銷售趨勢復甦幅度和時間仍需謹慎觀察。

另外，大摩也於報告中提及美利達（9914），大摩表示，公司12月出貨量為4.3萬台，其中傳統自行車年減38%，電動自行車出貨量約為1.4萬台，年增28%，美利達台灣廠12月出貨量約為3.3萬台，年增19%，相較於11月稍有下降，主要是由於淡季所導致，因此儘管在低基礎上看似不錯的年成長率，後續仍需持續觀察。

大摩 電動自行車

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