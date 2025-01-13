金控股去年獲利締造新猷 法人點名看好「這五檔」
14檔金控股自結去年12月稅後純益265.2億元，累計全年稅後純益達5,979.6億元，年增63%，締造歷史新猷，法人點名看好中信金（2891）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、元大金（2885）及玉山金（2884）等五檔。
大型本國投顧分析，整體14家金控去年12月稅後純益265.2億元，月減23%、年增389%，其中，銀行淨利息收入及投資收益回升，抵銷年底增提信用成本及營業費用，但除富邦人壽以外多數壽險投資收益減少，及證券投資收益減少，則為月減關鍵。
累計2024年全年稅後純益達5,979.6億元，年增63%，壽險為主金控獲利年增145%扮演重要動能，遠優於證券為主金控成長33%及銀行為主金控成長17%。
法人指出，美國聯準會（Fed）去年12月點陣圖及市場預期美國2025年降息幅度縮減2碼至3.9%，推升10年期公債殖利率上揚至4.5%至4.7%，帶動美債殖利率曲線轉為正斜率，預期將有助金融業以短支長的養券收益，及壽險再投資收益率。
法人預期美台利差縮減至2.5%，有助壽險改善2025年CS避險成本，雖然美國降息幅度減緩，但仍有利銀行降低美元資金成本，且美國準總統川普對中國大陸政策趨嚴可能帶動供應鏈移轉，將對銀行外幣放款動能產生正面助益。
金融股投資標的方面，法人今年看好中信金、國泰金及富邦金，主要基於銀行資金成本下降、壽險經常性收益率提升，接軌IFRS 17後正利差優於同業及現金股利殖利率優於同業等因素。
此外，受惠泛證券營運動能持續受惠降息環境、現金股利殖利率較佳的元大金，及淨利息及手續費動能維持的玉山金亦榜上有名。
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