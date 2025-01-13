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外資賣超555億元 賣超鴻海7.2萬張、高息ETF竟也遭大賣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股13日跌破半年線，以22,488.33點收盤，重挫523.53點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超555.96億元，鴻海（2317）跌破年線，外資賣超72,079張， 居賣超個股冠軍，另有6檔ETF也遭外資大賣，其中竟有4檔高股息ETF，台積電（2330）也難逃外資提款命運。

台股13日開高走低，早盤以23,070.32點開高後因買盤乏力下翻黑，低點一度下滑至22,458.22點，終場以22,488.33點收盤，下跌523.53點， 跌幅2.28%，跌破半年線，也是2025年開年以來的收盤新低點。

統計三大法人賣超698.85億元，包括外資賣超555.96億元，投信買超26.63億元，自營商賣超（合計）169.52億元，其中自營商（自行買賣）賣超28.91億元，自營商（避險）賣超140.6億元。

權值股領跌，權王台積電早盤以1,110元開高後一度拉升至1,115元，上漲15元，盤中低點曾下滑至1,070元，下跌30元， 終場以1,075元收盤， 下跌25元， 跌幅2.27%，月線失守，影響大盤指數約198點。

鴻海開低走低，收在當日最低的171.5元， 下跌10元，跌幅5.5%，影響大盤指數41點，跌破年線，表現比大盤還弱；聯發科（2454）跌破1,400元，收1,390元， 下跌75元， 跌幅5.11%，影響大盤指數約36點，AI代工股緯創（3231）、和碩（4938）抗跌，雙雙以平盤作收；PCB股金像電（2368）重挫跌停，收203.5元，矽光子概念股多檔跌停。

統計外資賣超前十大個股依序是鴻海、元大台灣價值高息（0056）、群益台灣精選高息、元大高股息、國泰永續高股息、廣達（2382）、國泰台灣領袖50（0050）、台積電、復華富時不動產（00712）、台新金（2887）等；鴻海遭外資賣超72,079張，連四賣。

外資賣超前十大個股中竟有6檔ETF， 其中有4檔是高股息，外資賣超元大台灣價值高息34,948張，居外資賣超第二高，群益台灣精選高息也遭外資賣超29,399張；台積電同樣難逃外資賣超，遭外資賣超15,740張，連五賣。

統計外資買超前十大個股依序是元大滬深300正2（00637L）、元大美債20正2（00680L）、泰金寶-DR、新光金（2888）、裕隆（2201）、台塑（1301）、力積電、中信中國50正2（00753L）、復華香港正2、三商壽（2867）。

台積電 外資

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