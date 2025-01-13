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新特系統15日以150元登錄興櫃 去年前11月每股賺近5元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新特董事長陳儒宏（左）和總經理李宗潤今日舉行登錄興櫃前法說會。圖/新特提供
新特董事長陳儒宏（左）和總經理李宗潤今日舉行登錄興櫃前法說會。圖/新特提供

新特系統（7815）專注於探針卡測試方案的設計與製造，將於15日以每股150元登錄興櫃，由兆豐證券擔任主辦券商。此次登錄興櫃不僅是新特在資本市場的重要里程碑，更彰顯其於探針卡技術領域的專業實力與市場競爭力。

新特致力於探針卡的研發、設計與銷售，產品廣泛應用於顯示器驅動晶片的測試，涵蓋車用顯示器、穿戴式裝置、智慧手機、虛擬實境設備及電視等多元領域。憑藉卓越的技術實力與豐富經驗，新特為客戶提供高速、高頻及高密度引腳測試的解決方案。

在車用電子領域，為應對比工業及消費性用途更為嚴苛的測試需求，新特設計的探針卡可在−40°C至150°C的極端溫度範圍內運行，完全滿足車用規格晶片於極端條件下的可靠性測試需求。

隨著高效能運算、車用電子及物聯網（AIoT）等高階應用的快速發展，晶片測試的複雜度不斷提升，為提供高速與高頻測試的解決方案，新特的垂直探針卡已進入量產測試階段。此外，公司在高雄橋頭園區的新廠辦預計於2025年底前落成，屆時產能將大幅擴增，進一步鞏固新特於產業中的領導地位。

根據興櫃公司概況資料顯示，新特2023年新特營收6.06億元，稅後純益1.13億元，每股純益3.87元。2024年截至 11 月底，累計營收已達 7.79億元，稅後純益1.52億元，每股純益4.98元，獲利能力顯著提升。

興櫃

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