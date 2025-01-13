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龍年封關還有7個交易日 分析師曝台積電「跌就買」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

台股龍年封關倒數，13日受到美股上周五下跌，美國10年期公債殖利率飆升，創2023年11月以來最高，美元指數同步走高，及市場擔憂今年Fed降息周期增添阻礙等因素，大盤指數重挫523點，收在22,488.33點，權王台積電（2330）收在1,075元，距封關還有7個交易日，要不要抱股過年？可以抱什麼股？分析師直言，除了台積電封關前「跌就買」之外，AI股、金融股也可以留意布局時點。

台股13日開高走低，早盤以23,070.32點開高後因買盤乏力下翻黑，低點一度下滑至22,458.22點，終場以22,488.33點收盤，下跌523.53點，跌幅2.28%，跌破半年線，也是2025年開年以來的收盤新低點。

權值股領跌，權王台積電早盤以1,110元開高後一度拉升至1,115元，上漲15元，盤中低點曾下滑至1,070元，下跌30元，終場以1,075元收盤，下跌25元，跌幅2.27%，月線失守，影響大盤指數約198點。

台積電12月合併營收2,781.63億元，月增0.8%，年增57.8%，優於法人原先預估的月減表現，年成長幅度超出預期；累計2024年全年營收2兆8,943.08億元，年增33.9%，創歷史新高。

台積電預計1月16日召開法說會，法人預估台積電今年首季營收將季減1%，預估毛利率達60.1%，主要是受惠於新台幣走弱、先進製程產能利用率高、3奈米製程良率改善及漲價等因素。今年美元營收將年增27%、毛利率有望達59%。

資本支出部分，法人預估，今年的資本支出可能達380億美元，大部分的資本支出將用於擴展2奈米製程，及CoWoS技術產能，2026年資本支出更將達400億美元。

台積電股價曾在1月7日的盤中衝達1,160元，寫下歷史新高，當日收盤股價為1,130元，也是收盤新高，但之後股價往下滑落，13日跌破月線且朝季線靠近，市場關心，台積電可不可以買了抱股過年？

證券分析師張陳浩表示，根據以往的經驗，在中實戶不想抱股過年，自市場上收回資金，買盤縮手下，農曆年封關前10個交易日易跌難漲，操作上宜保守，可保留較多現金，不過，在不想抱股過年的賣壓消除之後，年前的封關日，向來是上漲表現居多。

隨著龍年封關僅剩7個交易日，張陳浩表示，若想抱股過年可在封前前2~3個交易日進場布局，AI相關及金融股都可以留意，另外，台積電則是當然的買進標的，封關前，下跌就是買點；至於AI股看好包括機器人、AI眼鏡的光學股、跌深的伺服器例如廣達（2382）、技嘉（2376）、微星（2377）等、及修正已深的散熱股。

台積電 資本支出

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