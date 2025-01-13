「新新併」只差一步 兩金控分居外資上周買賣超之冠

公平會委員會議8日決議，針對台新金控與新光金控結合案（新新併），因沒有顯著限制競爭疑慮，不禁止結合，未來只要取得金管會核准，即可完成合併程序。儘管公平會開綠燈，兩家金控上周卻成為外資買賣超之冠，台灣證交所統計，上周外資在集中市場買超10.46億元，買超新光金5.74萬張最多，另賣超台新金5.93萬張最多。

證交所統計，上周外資在集中市場總買進金額為6653.52億元，總賣出金額為6643.06億元，買超10.46億元，另統計自今年以來外資總買進金額為8742.66億元，總賣出金額為8914.49億元，累計賣超為171.83億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為33兆8837.44億元，占全體上市股票市值的45.9%，較1月3日的33兆3603.54億元，增加5,233.9億元。

個股比較方面，證交所指出，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為新光金、華航、寶成；賣超最多的前三名為台新金、長榮航、鴻海。