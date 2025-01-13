元富證好富投APP全新功能上線 防詐升級更安心

新光金控（2888）旗下元富證券致力保護客戶資產安全，積極落實防詐作為，除了設置專責防詐專線，也透過宣導活動提升大眾防詐意識，更於2024年11月榮獲證券交易所「反詐騙評鑑活動-傑出獎」，獲主管機關肯定。為進一步提升客戶安全性與便利性，元富好富投APP推出最新功能「禮物盒」，以利客戶集中管理數位贈品，避免因誤刪簡訊而錯過使用期限，並有效免除客戶對簡訊詐騙的疑慮，進階提升用戶體驗，廣受投資人喜愛。

好富投APP秉持「洞悉需求，打造極致客戶體驗」的理念，從用戶角度出發，提供優質且貼心的使用體驗。有鑑於透過簡訊發送數位贈品予獲獎客戶時，訊息內容包含兌獎連結，經常有客戶詢問營業員簡訊的真實性，懷疑是詐騙簡訊。元富推出禮物盒功能，除有效提升用戶在數位贈品管理上的便捷性，也減少客戶對於簡訊發送贈品的疑慮。客戶只要登入好富投APP，即可於「禮物盒」中查詢個人所獲得的數位贈品明細，禮物盒中詳細載明贈品名稱、兌換到期日、獲獎原因等資訊，由於訊息完整性高、介面操作直覺順手，大幅提升客戶的安全性與便利性。

元富證券積極響應政府打詐政策，為確保防範措施能夠落實，公司除定期舉辦反詐教育訓練，提升員工的對詐騙資訊之敏銳度防範意識，也同時在官網設立專區，提供詐騙手法及最新案例等資訊，幫助客戶識別潛在的詐騙風險，更設置反詐騙專線，提供民眾即時的識詐協助。這些實際作為不僅強化內部防範，也協助客戶避開詐騙風險，進一步保障資產安全。元富證券將繼續強化防詐宣導，為客戶提供更加安全、透明的金融服務體驗。

未來，元富將持續致力於數位創新，為客戶提供更安全、更便捷的投資體驗。為回饋客戶，即日起推出「好富投APP交易大富翁」活動，活動內容豐富包含：一、首次登入即可獲得LINE POINTS；二、完成互動任務有機會抽中200元好禮；三、累積成交金額滿百萬即有機會贏取高達10,000元的獎勵；四、新戶完成存股交易可獲贈全家霜淇淋；五、未成年客戶完成任務即可獲得500元手續費抵用金等多項優惠活動。