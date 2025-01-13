台股下跌523點 三大法人賣超698億元
台股13日重挫，跌破半年線，收在22,488.33點，下跌523.53點，跌幅2.28%，成交量4,421.85億元，三大法人賣超698.85億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超555.96億元，投信買超26.63億元，自營商賣超（合計）169.52億元，其中自營商（自行買賣）賣超28.91億元，自營商（避險）賣超140.6億元。
台股13日大跌，櫃買指數更長黑摜破區間低點，跌幅3.11%，全市場共1,502家下跌。台積電（2330）收1,075元，跌幅2.27%，聯發科（2454）、鴻海（2317）重挫逾5%，聯發科跌破1,400元，收1,390元，鴻海收171.5元，跌破年線。AI代工股中緯創（3231）、和碩（4938）最為抗跌，雙雙以平盤作收；PCB相關族群中金像電（2368）直接開低重挫跌停，收203.5元。矽光子概念股多檔摜入跌停板，光聖（6442）、上詮（3363）、波若威（3163）、眾達-KY（4977）、訊芯-KY（6451）都跌停鎖死。
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