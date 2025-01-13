電子權值股走跌CPO概念倒地 台股重挫逾500點

台積電今天先漲後跌，收盤下挫25元，拖累台股走勢，加權指數終場收在22488.33點，重挫523.53點，不但跌破23000點，更失守22500點，跌幅2.28%，成交值新台幣4421.85億元。

台積電先漲後跌，收1075元，下跌25元，跌幅2.27%；鴻海收171.5元，跌10元，跌幅5.51%；聯發科下挫75元至1390元，跌幅5.12%。

CoWoS先進封裝概念股除台積電之外，日月光收162.5元，下挫3.56%；京元電收112元，跌5.88%；欣興收140元，下挫3.45%；楠梓電收45元，跌1.75%。

CPO概念股華星光盤中一度跌逾9%，儘管盤中跌幅收斂，但仍收在194元，跌幅達5.37%；立碁收47.65元、眾達-KY收136元、波若威收152.5元，都收在跌停價。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，美股修正，加上美國10年期公債殖利率達4.7%，外資賣壓很重，且美科技股回檔，台股科技股跟跌，尤其2023年漲多的矽光子CPO（共同封裝光學模組）、CoWoS先進封裝概念股回檔很兇。因此，即便台積電法說會可望釋出利多，但現階段能否帶動漲勢仍待觀察。

儲祥生指出，台積電法說對第1季展望、資本支出、毛利率看法仍是重點，但農曆年前台股賣壓重，除非美股大漲，否則台股投資人仍宜謹慎保守。