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台股失守23,000點 重挫523點收22488點 台積電跌25元收1,075元
台股13日重挫，跌破23000點大關，早盤以23070.32點開出，終場收22488.33點，下跌523.53點，跌幅2.28%，成交量4,421.85億元。櫃買則收242.35點，下跌7.79點。台積電（2330）終場收1075元，下跌25元。
盤面上以類股來看，其他電子、電子零組件、光電、電腦周邊、航運、半導體、生技、電機機械、綠能環保等較為弱勢，另外則以油電燃氣、塑膠、水泥、玻陶等表現較為強勢。
觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯鈞（3450）、廣達（2382）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、華星光（4979）、智邦（2345）、奇鋐（3017）、長榮（2603）、大立光（3008）、波若威（3163）、金像電（2368）等。
而逆勢撐盤的則有，興能高（6558）、亞光（3019）、國光生（4142）、昇達科（3491）、富邦金（2881）、保瑞（6472）、大銀微系統（4576）等。
統一投顧表示，美國去年去年12非農業就業人數激增25.6萬人，比預估的人增量高出甚多，引發市場擔心聯準會停止降息，使美債殖利率彈升，風險性資產走跌。加上外資期貨空單居高不下，周三適逢台指期結算，短線上面臨整理。但本周台積電法說會即將在本周16日(四)登場，預期台積電的獲利與展望將優於預期，且市場傳黃仁勳最快14日來台，本周指數預估先盤後彈，惟後續仍須觀察外資期貨空單及量價變化。
另外，操作上建議拉回逢低擇優佈局，並汰弱留強，選股不選市。選股方向上以AI概念、消費電子新品、紡織鞋材、航空航太軍工、汽車零組件及高殖利率的營建及壽險等族群為主。
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