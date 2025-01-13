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證券業獲利出爐 這檔榮登獲利成長王、近乎翻倍

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
圖／經濟日報製圖
圖／經濟日報製圖

去年證券業獲利出爐，其中以國泰證券成長最高，與2023年相比幾乎翻倍，年增長98%，排名第二的為玉山證券，年增69%，第三則是中信銀證券，年增63%。

根據數據統計，證券成長王第4到10名分別為台新證、永豐金證券、統一證（2855）、富邦證、國票證、凱基證、元富證。

另外，玉山證券全年獲利21.8億元，年成長68.8%，玉山證券表示，得益於股市成交量高檔，經紀手收有好表現。創投雖虧損，但僅是評價損失，主因投資部位有些公司掛牌延遲至今年，預期今年應會比去年好。

而中信證券排名第三，去年獲利達17.8億元，與前年10.9億元相比，增加6.8億元，排名名列前茅。

若聚焦於獲利數字，依舊以元大證券位居榜首，去年大賺211.5億元，而凱基證以101.2億排名第二，接下來則是富邦證的100.8億元。

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