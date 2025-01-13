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台股重挫跌破半年線 鴻海陷年線保衛戰

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股龍年封關倒數，重挫534.84點。中央社
台股龍年封關倒數，重挫534.84點。中央社

台股龍年封關倒數，13日開高走低， 盤中翻黑下滑至22,477.02 點，重挫534.84點，權值股領跌，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）為影響大盤指數大跌的前三名，鴻海更是陷入年線保衛戰，一度下滑至172元， 跌幅5.23%，表現比大盤還弱。

鴻海去年12月合併營收6,548.25億元，創同期次高，年增42.31%，表現優於公司與市場預期，全年合併營收6兆8,599億元，創下新高，年增11.37%；AI伺服器今年是鴻海的成長主軸，輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器去年底小量出貨後，將自1月下旬起大量出貨，有望帶動鴻海上半年業績淡季不淡。

鴻海預告，今年第1季傳統淡季營運將較去年同期顯著成長；美系外資給予「買進」評等，目標價263元；根據外電報導，特斯拉執行長馬斯克旗下社交平台X衝刺AI建設，與伺服器大廠慧與科技（HPE），簽訂總價逾10億美元（近新台幣330億元）合約，由慧與提供AI伺服器，慧與AI伺服器主要協力廠為鴻海將受惠。

蘋果投入人形機器人領域，攜手美國卡內基美隆大學開發人形機器人「ARMOR」，透過AI訓練並採用關鍵飛時測距（ToF）元件，大幅強化真人擬真並降低碰撞機率，目前開發完成度已相當高，未來很可能投入量產，預料由鴻海組裝，鴻準（2354）供應機殼，為台灣率先出線的蘋果人形機器人受惠廠。

鴻海近期題材滿滿，但卻遭外資持續賣超，統計近40個交易日， 外資賣超鴻海38萬7,788張，鴻海股價自去年10月的221.5元盤中高點走跌，13日以180元開低走低，盤中一度下滑至172元， 跌破年線。

鴻海陷入年線保衛戰，法人則是認為，以基本面來看，年線附近應有支撐，隨著營運表現， 股價自有反應，有機會回到正常軌道。

AI 鴻海

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