美對俄制裁！布蘭特原油衝上80美元 台塑化盤中大漲逾5%

美國政府對俄羅斯能源產業祭出迄今最廣泛也最嚴厲的制裁，國際原油價格10日應聲大漲逾3%，12日油價續強，布蘭特油價直衝半年高點，一度來到每桶81.44美元，突破80美元。13日台股盤中重挫逾500點，但台塑化（6505）逆勢走高，盤中漲幅逾5%。

美國財政部10日宣布，制裁俄羅斯天然氣工業石油（Gazprom Neft）和蘇爾古特油氣（Surgutneftegas），兩者合計經手全俄逾四分之一海運原油出口，同時制裁包括主要保險商和貿易商在內的石油交易網絡。實際上，早在最近數周，俄羅斯供應就已出現壓力跡象，因為該國海運原油出口量估計已降至2023年8月來最低。不過，俄國最大石油貿易商Rosneft Oil未列入黑名單。

美國財政部長葉倫說，新一批措施遠超出美國先前對俄羅斯的制裁範圍，力圖切斷俄國支應對烏作戰的軍費財源，並給烏克蘭更多籌碼與俄談判更公平、持久的和平協議。

最新制裁措施容許一段緩衝期，讓遭制裁實體在3月12日前完成能源交易，但油價仍應聲大漲，布蘭特原油3月期貨10日大漲3.7%，收在每桶79.76美元，12日盤初勁揚2.11%至每桶81.44美元。

市場預期俄國石油對中、印銷路一旦中斷，兩地煉油業者可能被迫另尋原油供應。印度和中國大陸的一些煉油業者已經增加採購中東和大西洋盆地的原油，因擔心俄羅斯和伊朗原油出口進一步遭受限制、衝擊供應。加上如川普掌權後又兌現競選諾言、擴大對伊朗制裁，油市供應可能進一步緊縮。

油價走強，台塑化也應聲大漲，盤中大漲逾5%，台塑（1301）、南亞（1303）也上漲逾1%，國喬（1312）漲幅逾2%。

台塑四寶10日公布2024年第4季與全年自結獲利表現，四大公司第4季稅後淨利合計7.15億元，與前一季虧損80.26億元比較，獲利已有改善，四大公司2024年全年稅後淨利總計83.71億元，年減81%。